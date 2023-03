À Cherbourg, un coup de neuf pour une vis géante, protection anti-inondation

La vis de relevage d'eau fait 15 tonnes et mesure 15 m.

Opération spectaculaire dans le quartier du Val de Saire à Cherbourg ce mercredi 1er mars au matin : le démontage d'une énorme de vis de relevage d'eau de 15 tonnes.

Derrière ces termes techniques se cache une protection nécessaire contre les inondations. Les trois vis de la station de pompage remontent des eaux de sous sol des rivières La Divette et le Trottebec pour les évacuer vers le port. Elles vont être remises en état tour à tour au fil des prochains mois. Une grue a donc emporté la première hier.

La station de pompage du quartier du Val de Saire, où sont alignées trois vis colossales, qui vont être rénovées tout à tour. © Radio France - Esteban Pinel

Cette installation est déterminante pour la sécurité du quartier quand les éléments (pluies, marées, vents) se combinent. La preuve, quand elle a dysfonctionné, le 31 décembre dernier, le secteur s'est retrouvé les pieds dans l'eau . "Les vis ne se déclenchent qu'au moment de grands événements. Elles sont alors indispensables", martèle Jean René Lechatreux, en charge de la gestion et de la prévention des milieux aquatiques à l'agglomération du Cotentin.

Au pied de la station, on trouve "un immense collecteur semi-souterrain où arrivent les eaux du Trottebec et de la Divette (deux cours d'eau) en cas de fortes précipitations, en même temps que des eaux de la marée haute". Les vis géantes puisent dans cette eau et la font remonter vers la Divette en aval, pour évacuer l'eau vers l'avant port.

Les vis remontent 3,5 mètres cubes d'eau par seconde. © Radio France - Esteban Pinel

La première vis, la plus abîmée, s'est élevée pour partir en réparation ces deux prochains mois dans une entreprise locale. Les autres suivront, tout à tour.