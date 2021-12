L’Encephalartos altensteinii, une plante rare aux origines préhistoriques, est en pleine floraison aux serres du parc Emmanuel Liais à Cherbourg. Et cela n'arrive qu'une fois tous les 30 à 40 ans.

À Cherbourg, une plante aux origines préhistoriques et à la floraison rarissime se dévoile

Un cône "en forme de pomme de pin retournée", au milieu de longues tiges verdoyantes, dans la grande serre du parc Emmanuel Liais à Cherbourg. Oui, il s'agit bien d'une fleur, et d'une fleur rare. L’Encephalartos altensteinii, une plante aux origines préhistoriques, ne fleurit qu'une fois tous les 30 à 40 ans. Et c'est maintenant que ça se passe !

Frédéric Galbadon, le responsable des serres municipales, mesure la chance d'assister à ce petit événement botanique :

Il y avait eu une première floraison dans les années 80. Depuis, il y a eu trois générations de jardiniers et de visiteurs.

L’Encephalartos altensteinii cherbourgeois, arrivé dans le Cotentin au début des années 1900, a entre 120 et 150 ans. C'est un des rares spécimens en Europe. "C'est un genre peu répandu, surtout en culture comme ici. C'est un sujet d'études in vivo très intéressant". Seulement, le végétal étant originaire d'Afrique australe, les spécialistes sont plutôt basés là-bas.

Toutefois, la ville de Cherbourg-en-Cotentin accueille à bras ouverts tous les botanistes curieux de venir étudier la plante, sur laquelle il y a finalement peu de renseignements. Parmi les questionnements, il y a d'ailleurs sa durée de floraison. "De six à huit mois selon les écrits dont on dispose, précise Frédéric Galbadon. On pense que ça ira jusqu'à mars/avril." La fleur a déjà presque atteint sa taille maximale : environ 50 cm pour 30 kg.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les visiteurs sont invités à venir observer le phénomène, comme l'espère Bertrand Lefranc, maire-adjoint aux espaces verts, à l’environnement et à la biodiversité : "C'est un patrimoine public. Une estrade a été spécialement installée pour que les gens puissent bien voir. Il se produit quelquechose de rare. c'est une vraie curiosité."

Les serres sont ouvertes tous les jours de 9h à 11h et de 14h à 16h.