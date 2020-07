À Cherbourg, une projection en 3D reproduit les fonds marins de notre littoral

En parcourant la Cité de la Mer, petits et grands en prennent plein les yeux et les oreilles, descendant dans une ambiance de plus en plus sombre, direction LES PAYSAGES DES GRANDS FONDS. Le visiteur se trouve alors face à l’image d’un cachalot et d’un calmar géant, en taille réelle (15 m et 6 m !), puis au centre d’un décor unique tel un explorateur qui observe pour la première fois un territoire, au premier regard, inhospitalier. Pourtant, les dispositifs de mapping vidéo projetés sur un relief de coraux froids ou encore une source hydrothermale (ou fumeur noir), révèlent la diversité de la vie sous-marine, possible sans lumière, de vraies oasis.

Les fonds marins - Vincent Rustuel

Au centre, le visiteur est amené à explorer différents types de grands fonds sur trois tables distinctes. Grâce à des dispositifs composés d’une maquette de reliefs existants et de mapping vidéo qui viennent l’habiller et la rendre vivante, il comprend enfin la tectonique des plaques, le volcanisme sous-marin et la formation des grandes fosses sous-marines pour ce qui concerne la géologie. L’espace développe aussi la possibilité d’une vie sans lumière au milieu des coraux froids, moins connus que les coraux chauds, et des oasis autour des sources hydrothermales (les fumeurs noirs) pour ce qui a trait à la biologie. Coraux froids et oasis sont fragiles et néanmoins foisonnants de vie: ils constituent des zones de pêche très prisées. Ces environnements sont très mouvementés et dépendants des courants.

Les véritables pionniers qui ont plongé à bord de submersibles incroyables depuis les années 60 pour découvrir ces paysages, racontent ici leurs expéditions en interviews : Don Walsh (USA), Anatoly Sagalevich (Russie), Auguste Piccard (Suisse), James Cameron (Canada), Henri-Germain Delauze (France)… On retrouve d’ailleurs leurs engins dans la Grande Galerie des Engins et des Hommes de la Nef d’Accueil.