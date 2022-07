À Colleville-Montgomery, deux cabanes accueillent cyclistes et randonneurs pour une escale d'une nuit

La France, c'est 9 millions de séjours cyclistes par an, alors pour accueillir ces voyageurs, les équipements se développent. Dans l'agglomération caennaise, Caen la mer a voulu créer un lieu d'hébergement dédié. Le choix s'est vite porté sur Colleville-Montgomery, située sur la côte, au bout de la voie verte et dont la mairie venait d'acquérir un terrain.

Des cabines "prêtes à camper"

"Prêtes à camper", c'est ainsi que les élus définissent ce lieu. Il s'agit de deux cabines en bois et toile cirée. À l'intérieur, deux couchages, une petite table et un éclairage. Devant, une petite terrasse couverte pour abriter les vélos et installer une table et des chaises.

Deux couchages disponibles par cabines avec chacun une alaise jetable. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Ce sont les deux premières cabines de ce type dans l'agglomération caennaise pour les cyclotouristes ou les randonneurs. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Un bâtiment sur le terrain propose une cuisine avec une table et des chaises en cas de mauvais temps ainsi qu'une salle de douche.

Une petite cuisine a été aménagée avec réfrigérateur et micro-ondes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Salle de douche et sanitaires sont également prévus. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour pouvoir faire une halte dans une de ces cabines, les voyageurs doivent réserver au moins 48 heures à l'avance sur le site de l'office du tourisme de Caen la mer. La nuit coûte 35 euros par cabine, auxquels s'ajoute la taxe de séjour.

Un tourisme axé sur des mobilités douces

"On n'est pas obligé d'aller loin et de consommer beaucoup de carburant pour faire des choses très dépaysantes," estime Hélène Burgat, vice-présidente en charge de la transition écologique à l'agglomération, qui considère que ces cabanes peuvent intéresser en premier lieu les locaux. La crise sanitaire a vu la pratique du vélo bondir avec en parallèle des équipements et pistes cyclables qui ont été créés. Logique donc que le tourisme à vélo se développe aussi pour Romain Bail, vice-président en charge du tourisme, pour qui ces installations vont rencontrer leur public : "beaucoup de nos concitoyens, en cette période de pouvoir d'achat un peu difficile, se rabattent sur une consommation touristique peut chère et tout aussi agréable parce qu'elle nous permet de redécouvrir notre territoire." L'élu espère aussi que le lieu pourra faire venir des cyclotouristes venus d'ailleurs en France et même de l'étranger.

La commune de Colleville-Montgomery vise maintenant le label "Accueil vélo" pour faire partie des références dans le cyclotourisme. La communauté urbaine comptent elle, développer de nouveaux sites comme celui-ci, si c'est un succès.