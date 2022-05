À Colmar, près de 450 poules rousses vont être distribuées aux habitants

Plus de 400 poules seront distribuées cette année à Colmar

La tradition se poursuit depuis 2015 à Colmar. Tous les habitants des 20 communes de l'agglomération peuvent recevoir deux poules pour réduire leurs déchets. Elles seront remises gratuitement aux foyers volontaires ce samedi 21 mai entre 8h et 11h45 place du Capitaine Dreyfus à Colmar.

Cette fois ce seront des poules rousses qui seront distribuées : "Bonne pondeuse, c'est la poule la plus connue et la plus adaptée à l'élevage familial", indique la ville dans un communiqué.

2.500 poules rousses distribuées en six ans

Cette opération vise à réduire le volume des déchets collectés globalement sur l'agglomération et à valoriser une partie des déchets alimentaires. Deux poules consomment au moins 300g de biodéchets par jour, soit une centaine de kilo sur une année. Entre 2015 et 2021, 2.500 poules rousses ont été distribuées par Colmar Agglomération. Cette année, 446 poules rousses seront offertes.

Les candidatures sont closes pour 2022, mais les habitants de Colmar Agglomération souhaitant intégrer le dispositif l’année prochaine devront préalablement déposer une candidature auprès de Colmar Agglomération début 2023.