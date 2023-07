À Combleux, le futur de la friche IBM fait polémique

L'avenir de la friche IBM de Combleux fait polémique ! Mercredi 5 juillet, le conseil municipal a confié l'aménagement du terrain de 11 hectares à la société Réalités. Une décision qui provoque des remous dans l'ancien village de mariniers.

Depuis plusieurs semaines, l'association de défense du site de Combleux dénonce un projet de "bétonisation" de la friche, où la nature se réinstalle peu à peu après le départ de la société américaine en 2005 et la destruction des bâtiments ces dernières années. D'après le projet porté par Réalités, entre 80 et 90 logements seront construits.

Préserver une poche verte dans la métropole

"Combleux est un petit village de 500 habitants dans une métropole régionale qui s'urbanise de plus en plus. Or, on sait qu'il est très important de préserver des poches de nature pour garantir l'équilibre climatique de ces zones qui ont tendance à se dessécher et à s'appauvrir en terme de biodiversité", affirme Hervé Douceron, le président de l'association de défense du site de Combleux.

"On a de nombreux chevreuils, des biches, des renards, des castors. Il y a une richesse extrêmement importante, poursuit Christophe Le Bail, le trésorier de l'association. Si le projet [d'aménagement] devait avoir lieu, tout ça disparaîtrait."

L'association souhaiterait une naturalisation complète du site ou bien en faire "un parc boisé, avec des espèces ligériennes, à visée pédagogique et de promenade" indique Hervé Douceron. "Actuellement nous chiffrons l'investissement aux alentours de 8 à 10 millions d'euros pour remettre plus de 11 hectares en état de nature, soit plus de 10 % de la surface de la commune, dans l'intérêt de tous."

Dernier vestige de la présence d'IBM à Combleux, l'ancien restaurant de l'entreprise pourrait accueillir un tiers lieu dans les prochaines années. © Radio France - François Breton

Quatre millions d'euros à rembourser

Un projet qui intègre aussi le remboursement de la dette affirme l'association. Car c'est l'un des points clefs du dossier. Lors de la reprise du site par la mairie en 2016, avec l'aide de l'établissement public foncier local interdépartemental foncier Cœur de France, environ quatre millions d'euros ont été déboursés pour réhabiliter le site. Il a fallu désamianter les bâtiments, avant de les détruire. Le site a aussi été nettoyé. Désormais, il faut rembourser les quatre millions d'euros avant mars 2025.

Alors la vente du terrain permettra de renflouer les caisses. Le projet permettra aussi d'apporter de nouveaux services à la commune assure le maire Francis Triquet : "Tous les aménageurs ont fait la proposition d'une crèche par exemple, parce que c'est quelque chose qui sera nécessaire. Il y aura aussi des logements séniors, des logements pour les primo-accédants et il y a la volonté d'avoir un commerce" où des produits en circuit court seraient vendus.

Le maire promet de co-construire le projet, avec les habitants volontaires, en lien avec l'aménageur.

Si le projet ne rencontre pas d'obstacle, les premières maisons pourraient être livrées en 2027, dans quatre ans.