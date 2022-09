Un parc de 64 éoliennes devrait voir le jour d'ici deux ans au large des communes de Courseulles-sur-mer et Bernières-sur-mer (Calvados). Avec le changement climatique et l'augmentation du prix des énergies, le regard des habitants a changé sur ce projet lancé en 2010.

A Courseulles-sur-mer on ne voit plus les éoliennes en mer de la même façon

D'ici deux ans, un parc éolien devrait être inauguré au large de Courseulles-sur-mer et de Bernières-sur-mer (Calvados). Ce projet, lancé en 2010, prévoit la construction de 64 éoliennes à 10 km du littoral. Si le projet a pu être contesté, notamment pour des raisons esthétiques, de plus en plus d'habitants de Courseulles-sur-mer lui sont aujourd'hui favorables. C'est le cas de Danielle, une jeune retraitée qui a récemment acheté une maison sur la commune. Voir un champ d'éolienne sur la mer ne lui plaisait pas vraiment, mais compte tenu de l'actualité, elle a fini par changer d'avis : "On risque d'avoir besoin d'électricité et si on ne veut pas subir de pénurie alors c'est peut-être bénéfique pour nous."

La crise énergétique favorable au projet

Le réchauffement climatique et l'augmentation du prix des énergies contribuent à bouleverser la perception qu'ont les habitants du littoral de ce projet. C'est en tout cas ce que constate Anne-Marie Philippeaux, la maire de Courseulles-sur-mer : "L'indépendance énergétique de la France est importante, les Coursellais ont pris conscience de ça et ce projet éolien sort au moment où on en a besoin. En tant qu'élue on doit faire attention à cela et on doit accepter ce genre de projet." Ce parc éolien comporte aussi un avantage financier pour la commune qui sera indemnisée.