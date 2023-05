À Craon, le mea culpa de la municipalité après l'opération "sans auto" dans le centre ville

La mairie de Craon testait ce jeudi, un après-midi sans voitures dans son centre-ville. L'idée était de "redécouvrir le plaisir de flâner" sans danger expliquait la semaine dernière la municipalité. L'objectif était aussi de faire prendre conscience aux habitants de la nécessité de limiter à l'avenir les déplacements en voiture.

Des rues désertées

Une opération qui n'a pas conquis tous les habitants et les commerçants, loin de là. Les rues ont été quelque peu désertées. À peine leurs cafés terminés, Martine et Joseph repartent du bar des Halles pour rentrer chez eux, car il ne se passe rien. "Nous habitons à 100 mètres d'ici. On s'est dit qu'on allait peut-être voir un peu de monde, mais c'est pas grave. Pourquoi un mercredi ? Ça me paraît un peu bizarre en milieu de semaine" déclare le couple.

Victor Beato, le patron du bar des Halles, partage l'avis de ses clients. "Ça reste un peu calme quand même. Un samedi, ça aurait peut être mieux je pense, parce que déjà le mercredi, à la base, c'est un peu calme. Il aurait fallu un peu plus concerter les commerçants" estime ce professionnel.

"Pas une mauvaise idée, mais..."

Plusieurs commerçants regrettent aussi de ne pas avoir été prévenus bien en avance. Pour Stéphane Sabba l'idée de fermer le centre ville aux voitures ponctuellement est plutôt bonne. Il faut juste améliorer l'opération, selon le coiffeur. "Ce n'est pas une mauvaise idée. Après, est-ce que la grandeur de la ville en vaut la peine ? En campagne, on a tous besoin d'une voiture. Il aurait fallu avoir des vélos à disposition pour que les gens puissent se garer et prendre les vélos pour déambuler dans cette belle ville de France".

Un nouvel essai en mai 2024 ?

Des retours que prend volontiers Vincent Guillet, adjoint au maire de Craon, en charge de l'écologie et du développement durable. "Mea culpa, on aurait dû sans doute le programmer plus tôt et plus en concertation. On peut toujours faire mieux. Je pense que l'expérience mérite d'être retentée" déclare l'élu. Une nouvelle opération Craon sans voiture pourrait avoir lieu dans un an, en mai 2024, avec des animations préparées en collaboration avec les commerçants.