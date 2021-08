A Craon, les déchets des cantines scolaires seront revalorisés en compost pour les terres agricoles

La municipalité de Craon poursuit sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Au lieu de jeter à la poubelle les déchets issus des cantines scolaires, la ville du Sud-Mayenne va, en partenariat avec une entreprise locale, les collecter et les transformer en compost pour les terres agricoles.

Rien ne se jette, tout se transforme. A Craon, à partir de ce jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, la municipalité va confier la collecte et la valorisation des déchets alimentaires de sa cuisine centrale et des restaurants des écoles primaires à une entreprise locale, "Les Pieds sur Terre". Une expérimentation avait été menée au printemps. Un essai concluant et le dispositif est donc reconduit.

Plusieurs centaines de repas sont préparés quotidiennement. Les biodéchets seront valorisés en compost pour des terres agricoles ou en énergie verte : "Les agents étaient motivés par cette démarche car convaincus que les déchets de préparation et de table pouvaient être revalorisés sans contraintes supplémentaires. La mise en place du tri à la source c’est fait facilement car cela ne leur prend pas plus de temps. Les agents étaient prêts à reconduire ce dispositif, motivés par ce geste écologique" détaille la municipalité dans un communiqué.