A Daon, les arbres malades du chemin de halage abattus

Le chemin de halage de la Mayenne voit son paysage transformé à Daon, alors que de nombreux arbres malades sont abattus. Des travaux qui se terminent, en janvier 2022, et doivent permettre de renouveller la biodiversité et assurer la sécurité des promeneurs.

Le petit bateau longe la Mayenne et récupère les arbres abattus, à Daon. Une opération qui interpelle sur le chemin de halage et qui dure depuis le mois de novembre 2021. Plusieurs mois pour abattre les arbres malades, essentiellement des aulnes touchés par le phytophthora. La société spécialisée Belbéoc'h est en charge des travaux.

Une opération essentielle selon Sarah Fauconnier de la Direction du développement durable au conseil départemental de la Mayenne. "Pour pouvoir assurer la sécurité des usagers du chemin et permettre aussi à la végétation de se renouveller." Une opération financée à 50% par la région des Pays-de-la-Loire.

A terme, une végétation plus variée

Les arbres sont coupés à leur base, une technique de recépage qui doit permettre aux arbres les plus sains de pouvoir repartir. "Les nouvelles pousses devraient démarrer l'année prochaine", estime Sarah Fauconnier. Ceux qui ne repartent pas seront remplacés par de nouvelles essences d'arbre. Cette plantation va "permettre de diversifier les espèces, d'avoir une une végétation plus variée et qui soit plus résilientes face à des problèmes sanitaires ou climatiques."

Les travaux doivent se terminer d'ici la fin du mois de janvier 2022, sur le chemin de halage à Daon. © Radio France - Evan Lebastard

Particularité de ces travaux, tout est assuré depuis la rivière. "Tout l'élagage se fait depuis le cours d'eau pour éviter les impacts sur le chemin de halage", explique Damien Des Pommare, le conducteur de travaux. Le bois coupé doit être revalorisé en bois de chauffage. "Etant donné que c'est du bois qui est infecté, la seule méthode pour éradiquer la maladie, c'est le brûlage".