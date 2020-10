"On a des idées, mais pas de moyens" : 40 élus réclament l'aide de l'Europe pour la transition écologique

Ils appellent l'Union Européenne en renfort. 40 maires et présidents d'intercommunalités français, de gauche comme de droite, signent une tribune dans le Journal Du Dimanche. De Grégory Doucet (EELV) à Lyon, à Anne Hidalgo (PS) à Paris, en passant Arnaud Robinet (LR) à Reims : tous veulent faire de la transition écologique un acteur majeur des différents plans de relance européens qui naissent depuis le début de la crise sanitaire, économique et sociale.

De l'argent, mais pourquoi faire ?

Outre une politique commune, les élus demandent des moyens pour concrétiser, vite et bien, des projets dans leurs communes. Créer des pistes cyclables, des réseaux de transports à haut niveau de service, rénover des bâtiments : "On a des idées très concrètes pour nos administrés, on sait où investir", lance Catherine Vautrin, présidente de la communauté d'agglomération du Grand Reims, co-signataire de la tribune.

"Dans le Grand Reims, il faut qu'on change notre flotte de bus, on veut mettre en place des voies vertes sur nos 143 communes, etc. Ce sont des millions d'euros qui dépassent largement nos budgets locaux et si on a une aide de l'Europe ce serait un vrai coup de booster", complète l'élue.

"Un objectif à la hauteur de la crise climatique"

Faisant référence à la signature des accords de Paris, sur le climat, les élus signataires alertent sur l'urgence d'agir. "Les dirigeants européens doivent adopter au plus vite un objectif climatique à la hauteur de la crise climatique", peut-on lire. Selon Catherine Vautrin, le Covid-19 a montré que tout le monde, qu'importe son âge ou sa sensibilité politique, se doit de "préparer le monde d'après."