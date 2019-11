A Dijon, l'artisanat de la récupération a tenu son marché de Noël

Jeter moins, ne pas gaspiller, réutiliser le plus possible, c'est dans l'air du temps. Au Jardin des Sciences de Dijon, un marché de Noël du réemploi a rassemblé ce week-end une quinzaine d'artisans spécialisés dans l'art de donner une seconde vie aux objets parfois les plus inattendus.

Dijon, France

La semaine européenne de la réduction des déchets s'est refermée en beauté ces 23 et 24 novembre à Dijon, avec le marché de Noël du réemploi, organisé par Dijon métropole. Des artisans réunis dans la grande orangerie du Jardin des Sciences ont proposé des idées de cadeaux originaux, conçus à l'aide de matériaux de récupération.

Juste du carton...et beaucoup d'imagination © Radio France - Jacky Page

Artisans militants

Ils sont artisans, mais aussi d'une certaine façon militants. La récup, c'est leur credo. Comme Carla Henri, gestionnaire de la micro entreprise la P'tite Chouette dijonnaise : "j'ai toujours eu cette fibre écolo. C'est un levier formidable de réduction des déchets, et de récupération des déchets existants". Elle fait des sacs à main avec, il fallait y penser, des dosettes de café plastifiées : _"_j'ai récupéré cette année 3000 dosettes de café à la cantine d'entreprise de la Poste. Elles sont travaillées une par une, cousues pour en faire des sacs à main. Certains sont doublés avec du tissu, pour que ce soit plus esthétique, d'autres sont brut de décoffrage".

De drôles de corbeilles qui autrefois étaient des disques 33 tours © Radio France - Jacky Page

Sur son stand, on trouve même des bijoux assemblés sur des morceaux de chambre à air. Un peu plus loin, une cliente vient de faire ses emplettes d'objets hors du commun : "j'ai flashé sur _des disques vinyle 33 tours customisés en corbeilles_. J'aime bien l'objet disque, déjà, et de l'avoir au quotidien sur la table, ça va être sympa". Elle pense s'en servir comme corbeilles à fruits.

Pour conserver les aliments

De retour du Québec, Fabienne Stoulig en a pour sa part ramené une idée peu banale qui l'a incitée à créer son entreprise, l'Abeille Emballeuse, à Chaume-lès-Baigneux, dans le Châtillonnais : "des emballages alimentaires lavables et réutilisables, faits en tissus recyclés enduits de cire d'abeille. Ça a des propriétés antibactériennes, donc ça joue sur la consommation de vos aliments. Vous y mettez des carottes, vous les gardez un mois au réfrigérateur sans problème".

Les sacs alimentaires en tissu enduit de cire d'abeille fabriqués dans le Châtillonnais © Radio France - Jacky Page

Les créations de la SDAT

Détourner de vieux objets pour en faire des lampes ou des éléments décoratifs, c'est aussi une activité de l'atelier de la SDAT, la société dijonnaise d'assistance par le travail, une association d'insertion de personnes en difficulté. Patrick Marteau y est conseiller en insertion professionnelle : "on est beaucoup dans la récupération de bois de palettes, et de toute sorte d'objets qu'on détourne pour fabriquer beaucoup de lampes, mais pas seulement". On découvre ainsi avec étonnement la beauté d'une vieille chignole fixée sur un socle en bois, et dotée d'une ancienne coupe de trophée sportif en guise d'abat-jour.

Les vieux outils transformés en lampes par l'atelier de la SDAT © Radio France - Jacky Page

Cet artisanat du réemploi, inventif, astucieux, et esthétique, a en tout cas emballé les visiteurs : "je trouve ça magnifique. Ce sont des petits génies pour moi, de vrais artistes", s'exclame une dame. Une autre renchérit : "moi qui ne sait rien faire de mes dix doigts, je trouve ça merveilleux. _C'est très beau en plus, franchement on ne dirait pas du recyclage_".