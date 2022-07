A Dijon, la chaleur "devient insoutenable dans les appartements"

Restez à l'ombre, cherchez l'air frais, et hydratez vous ! Ce mardi, c'est le pic de la canicule en Côte-d'Or. Le mercure devrait monter jusqu'aux 40 degrés pendant l'après-midi. Et cette période de grosse chaleur commence à devenir longue pour certains habitants. C'est le cas au quartier Fontaine d'Ouche, à Dijon.

Des logements plus adaptés à la chaleur

Comme tous les midis, Gabriel rentre manger dans son appartement situé au deuxième étage d'un immeuble du quartier. Et si dehors, le thermomètre affiche 35 degrés, le père de famille ne se fait pas d'illusion, ce n'est pas chez lui qu'il trouvera de l'air frais. "La chaleur rentre chez nous, on est toujours en plein soleil...Que voulez-vous, on est pas bien isolé" souffle-t-il. Son logement, construit en 1971, aurait bien besoin d'être rénové. En attendant, Gabriel s'adapte : "On sort beaucoup moins, et quelque soit l'heure où on sort, on a chaud. A l'intérieur parfois, c'est presque parfois plus insoutenable que dehors".

Départ à la campagne pour trouver de l'air frais

Reste la climatisation et les ventilateurs pour rendre le quotidien moins lourd. Amandine a elle aussi investi pour rafraîchir son appartement, situé à Longvic. Sans succès. "Les matins, je pars au travail le sourire aux lèvres, car au bureau il fait meilleur que chez moi", raconte-t-elle. "Je cherche au maximum à sortir sous les arbres, vers des points d'eau mais bon...avec ce qu'on annonce pour les jours à venir, je vais partir chez mes parents, à la campagne, pour avoir un peu de frais".

"Oh vous savez, j'ai vu pire"

Partir à la campagne pour les uns, un peu moins loin pour les autres. Roger lui, s'est réfugié sous un abribus avec deux amis. "Chez moi, c'est une véritable fournaise. Dès le matin, ça chauffe, donc je ferme les persiennes et je vais chercher de l'ombre. Comme ça, je rentre à la maison à 17h30, et c'est impeccable" souris-t-il.

Mohammed est encore plus positif : "Oh vous savez, j'ai vu pire, on fait avec" déclare-t-il. "J'ai 70 ans, et en 1976, quand je bossais dans le bâtiment, la canicule avait commencé en avril, pour finir en septembre. On commençait à 3h pour ne pas souffrir de la chaleur, avec des températures qui frôlaient les 40 degrés".

Travail décalé pour les ouvriers du bâtiment

Le travail en décalé, M.Dautrec et ses collègues vont l'expérimenter dès ce mardi. "On va commencer à 7h, pour finir à 15h30". Ils mènent un chantier de démantèlement de façade sur un immeuble de Fontaine d'Ouche, et la chaleur devient insupportable. "On est épuisé en fin de journée car la chaleur nous écrase. Le soleil qui pique, on sue constamment, on a du mal à reprendre notre souffle. C'est dur, malgré les pauses fraîcheurs toutes les heures" détaille M.Dautrec.

Passage en vigilance orange à la canicule pour la Côte-d'Or ce mardi

A Dijon, le plan canicule n'est pas encore activé, mais la ville anticipe et commence à appeler les personnes enregistrées sur son "registre canicule". "Elles sont environ 300 en ce moment. Ce sont beaucoup de personnes âgées, souvent seules à leur domicile pendant l'été. Depuis le début de semaine, on les appellent toutes pour prendre des nouvelles et rappeler les mesures. Si on sent que ça ne va pas, on envoie une équipe à domicile, et des médecins si besoin" rappelle Antoine Hoareau, adjoint au maire de Dijon en charge des Solidarités et vice-président de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS), l'organisation qui gère cette période de fortes chaleurs. La Côte-d'Or est elle passée en vigilance orange à la canicule ce mardi midi.