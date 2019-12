À Dijon, on peut boire l'eau du robinet en toute sécurité

À Dijon, l'eau du robinet est de bonne qualité. Alors que le Centre d'information sur l'eau publie une enquête sur la perception des Français sur l'eau, dans la métropole, on peut boire l'eau du robinet en toute sécurité affirment à la fois les associations et l'Agence régionale de santé.

Si l'on en croit les résultats publiés sur le site du ministère de la santé à partir des prélèvements effectués par l'Agence régionale de santé (ARS) et consultables en mairie, à Dijon, et sur la métropole dijonnaise, l'eau du robinet est de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle, une majorité de dijonnais font confiance à l'eau du robinet : "je bois l'eau du robinet depuis près de 44 ans à Dijon, et je me porte très bien," affirme une dijonnaise. _"L'eau en bouteille, ce n'est pas écologique,"_affirme un autre dijonnais qui reconnaît volontiers que "l'eau du robinet est calcaire, mais ça ne gène pas."

L'eau, le produit alimentaire le plus contrôlé

L'eau du robinet à Dijon est conforme aux paramètres microbiologiques et chimiques mesurés. Pas moins de 70 points sont passés au crible. On peut affirmer que l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. On vérifie par exemple l'absence de micro-organismes et la présence à des taux faibles de substances susceptibles d’avoir un effet sur la santé comme les hydrocarbures, le chlore, les nitrites, les légionelles, ou encore les métaux lourds. On vérifie aussi la couleur, la saveur et la transparence de l'eau.

Les grandes villes privilégiées par rapport aux petites communes - Olivier Andro, de l'UFC Que choisir

Cette eau à Dijon provient de douze zones de captages. Certaines nappes sont situées dans la métropole. C'est le cas des champs captants des Gorgets ou la nappe phréatique du Sud dijonnais. D'autres à l'extérieur, comme la zone de Poncey-les-Athée, du val Suzon ou de Morcueil. "L'eau qui coule du robinet à Dijon est de bonne qualité", affirme également Olivier Andro, spécialiste du dossier de l'eau à l'association UFC Que choisir. "Les grandes villes ou métropoles comme Dijon ont les moyens de bien traiter l'eau", ajoute Olivier Andro. "Ce qui n'est pas le cas dans les petites communes plus rurales." Les pollutions relevées dans les rivières ou les nappes phréatiques restent des pollutions aux pesticides.

Les zones de captage de l'eau sur la métropole dijonnaise - Métropole Dijon

