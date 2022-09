A Dijon, une association ne veut plus de panneaux publicitaires allumés toute la nuit

_"Eclairer des affiches de publicités durant la nuit, c'est du gaspillage d'énergie": _C'est le combat en ce moment de l'Association "les Amis de la Terre" à Dijon. Elle demande d'éteindre les panneaux publicitaires des Abris-bus. La société Clear Channel qui gère ses équipements les laisse allumés toute la nuit et ce n'est pas du goût de cette association qui actuellement scotche par dessus des affichettes pour réclamer leur extinction.

Les affichettes scotchées sur les vitres des panneaux © Radio France - Olivier Estran

L'équivalent de la consommation énergétique de 95 familles

A l'heure où l'on parle de "sobriété énergétique", l'association demande aux élus de la métropole de ne pas renouveler leur contrat avec cette société . Pour Stéphane Dupas, le président des "Amis de la Terre" à Dijon , ce combat n'a rien de symbolique "On a fait le calcul, et ce gaspillage représente l'équivalent de la consommation de 95 foyers. Il y'a plus de 600 panneaux et sucettes publicitaires dans la métropole. Cela fait deux ans que l'on interpelle les élus, en vain."

Stéphane Dupas, le président des "Amis de la Terre" en Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

"On mène cette campagne, car le contrat entre la Métropole et la société Clear Channel doit être renouvelé en octobre prochain. On demande aux élus d'y renoncer" souligne Stéphane Dupas.

Voila pourquoi cet éclairage agace le président des "Amis de la Terre" en Côte-d'Or Copier

La société Clear Channel que nous avons sollicité "ne veut pas commenter ce sujet" et la métropole n'a pas répondu à notre demande d'interview. L'association les "Amis de la Terre" revendique 150 adhérents en Côte-d'Or et fêtera ses 10 d'existence ce week-end au "Rezo Fêt'art", un lieu de rencontres associatif, quai Nicolas Rolin à Dijon.