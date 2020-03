A Dijon, une dizaine de citoyens écologistes plantent illégalement des arbres au bord du lac Kir

Une dizaine de membre de Plantation rébellion, un collectif citoyen, ont planté illégalement une cinquantaine d'arbres, samedi 7 mars, au bord du lac Kir à Dijon (côte-d'Or). Leur objectif : absorber plus de CO2 et favoriser la biodiversité.

"Nous réinstallons un cycle de vie vertueux" : c'est ainsi que la dizaine de militants qui ont planté des arbres au bord du lac Kir, à Dijon (Côte-d'Or), a justifié son action, samedi 7 mars. Très tôt, à 6h du matin, ils ont sorti pelles, pousses d'arbres, tuteurs et protections en bambou pour planter une cinquantaine d'arbres et arbustes. Dès 7h, le bosquet était en place sur les berges du lac. Ces militants de Plantation rébellion, un mouvement mondial de citoyens qui dit vouloir répondre à l'urgence climatique, avaient le sourire. Pour leur leader, cette afforestation (le contraire de la déforestation) a deux objectifs : "créer de nouvelles forêts pour participer à la captation du CO2" et répondre à l'érosion de la biodiversité. "Nos populations urbaines se sont habituées à voir des pelouses vertes. En réalité, ce sont des déserts verts", estime-t-il, affirmant que "cet espace naturel régulièrement fauché ne rapporte rien" pour le climat.

Les mesures gouvernementales sont toujours mièvres

Si cette action est revendiquée par ses auteurs comme positive pour la planète, elle n'en reste pas moins illégale. "Les mesures gouvernementales sont toujours mièvres", justifie le responsable de l'action. Selon lui, cette plantation coup de poing a pour objectif de dire aux élus "qu'il est possible de replanter des forêts afin de les inciter à inscrire clairement des chiffres en matière d'augmentation de surface dans leur programme". Le calendrier est donc volontairement choisi, à une semaine du premier tour des élections municipales. "Si les élus avaient pris la mesure de cet enjeu, ils ne nous auraient pas attendu...", glisse le leader du groupe. L'action a aussi vocation à recruter des petites mains pour "le bras arbré du Giec", comme le disent les membres : "Nous démontrons à tous les citoyens qui fréquentent le lac Kir qu'il est possible d'agir simplement."