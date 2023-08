A Donges, le plan d'eau de la carrière pourrait devenir un stock de déchets

L'arrêté a été publié fin mai sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique, sans autre forme de publicité, et c'est l'association AEDZRP (Association environnementale dongeoise des zones à risques et du PPRT) qui a découvert cette autorisation de stockage de déchets inertes, issus des chantiers du BTP, au lieu-dit la Maison Noulet, autrement appelé la carrière de Revin. Les riverains pensaient le projet abandonné depuis le refus du conseil départemental, en 2017, de faire les aménagements routiers nécessaires. L'association, elle, restait en veille : "Nous allions pratiquement tous les jours sur le site de la préfecture", explique Michel Le Cler.

Certains viennent s'y baigner

Avec d'autres membres du collectif Stop Carrière, il nous conduit sur le chemin de randonnée, qui mène à la carrière, située au cœur du Parc naturel de Brière. Un grillage entoure le site, qui appartient à la société Charier Carrières et Matériaux. "Tout est clôturé mais les gens coupent le grillage et rentrent", explique Mickaël Delalande, conseiller municipal d'opposition à Donges. Car depuis 2004, fin d'exploitation de la carrière, "la nature a repris le dessus", poursuit-il, l'excavation s'est remplie d'eau et des Dongeois viennent s'y baigner.

Des jeunes arrivent, serviette sous le bras : "On saute souvent de la petite falaise là-bas. Ça permet de venir s'amuser l'été entre copains, sauter dans l'eau et passer un bon moment." On aperçoit aussi des pêcheurs, au bord de ce plan d'eau de quatre hectares, entouré d'arbres. Comme dit Mickaël Delalande, "on est loin de s'imaginer qu'on puisse être à Donges", une ville à l'image industrielle avec sa raffinerie.

Des barbelés autour du site, propriété de la société Charier Carrières et Matériaux. © Radio France - Anne Bertrand

Derrière les arbres, au fond, c'est le village de Revin, un hameau de la commune, qui compte environ 150 maisons. Les riverains redoutent le bruit des rotations de camions et les émanations de poussières : "Ça reste de la poussière mais c'est aussi de la silice et ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur à avaler", explique un membre du collectif Stop Carrière de Revin. "C'est même reconnu comme maladie professionnelle pour les travailleurs dans les carrières", ajoute un autre.

La société Charier veut vidanger ce plan d'eau

Le projet de Charier, pour stocker ces déchets inertes pendant 12 ans, c'est de vidanger le plan d'eau. Une absurdité pour la militante associative, Marie-Aline Le Cler : "On viderait ce plan d'eau à hauteur de 2.000 m³ par jour, c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique. C'est aberrant dans la mesure où on voit bien comment il est difficile de préserver notre ressource en eau et elle peut avoir de multiples usages pour les agriculteurs et pour les pompiers." Tous gardent en mémoire l'incendie de l'été dernier, entre Prinquiau et Besné.

Le projet prévoit 40 rotations de camions chaque jour sur le site. © Radio France - Anne Bertrand

L'autre problème, ce sont les camions, remplis de gravats, qui chaque jour emprunteront la route départementale. "On prévoit 40 camions par jour donc 80 passages, dans un sens et dans l'autre, sur une route actuellement qui n'autorise les camions que sur la desserte locale. Donc on voit bien que c'est une route absolument pas adaptée à ce genre de trafic", reprend Marie-Aline Le Cler.

"Sous couvert de green washing, c'est à la mode, on vient dire aux gens qu'on va avoir moins de kilomètres à faire en faisant venir les camions à Donges, pour les industries du secteur qui ont des déchets à mettre. Mais, à côté de ça, il faut savoir que ce sont des déchets payés à la tonne et, en réalité, c'est une histoire d'argent pour Charier", poursuit Vincent Miault, autre élu d'opposition à Donges.

Un recours doit être déposé devant le tribunal administratif

L'espoir du collectif Stop Carrière, c'est que le Département de Loire-Atlantique, comme en 2017, refuse de faire les aménagements nécessaires et que ce projet soit de stockage de déchets soit une nouvelle fois retoqué. "Le président à l'époque, Philippe Grosvalet, avait donné une fin de non-recevoir à l'aménagement routier. On attend la même prise de position du président actuel", annonce Marie-Aline Le Cler.

Le maire de Donges, qui se dit également contre le projet, évoque une rencontre avec le conseil départemental début septembre. "On a pris comme une provocation de ressortir un dossier aussi polémique", explique François Chéneau, qui a reçu le soutien des maires des communes voisines." Le maire affirme par ailleurs qu'un recours juridique contre l'arrêté préfectoral sera déposé prochainement devant le tribunal administratif. De son côté, le collectif Stop Carrière attend de son côté un retour à sa demande de recours gracieux, adressée au préfet le 22 juillet.

La société Charier Carrière et Matériaux a été contactée mais l'entreprise étant en congés, personne n'a répondu à nos questions.