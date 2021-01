A Druye, le futur gymnase omnisports isolé avec...de la paille !

Afin de répondre aux futures normes énergétiques et par souci environnemental, le nouveau gymnase omnisports de Druye, au sud-ouest de Tours, est conçu à base de préfabriqués en bois et en paille. La paille, un matériau bon marché et très performant en matière d'isolation.

Isoler un bâtiment avec de la paille. Voilà qui peut paraître déconcertant. C'est pourtant le projet choisi par la métropole de Tours pour le futur gymnase de Druye, commune située au sud-ouest de Tours. Un gymnase de 800m² dont les parois sont faites de multiples caissons de bois. "Ces caissons sont composés de montants en bois, avec à l'intérieur des bottes de paille qui servent d'isolant" détaille Thomas Camain, charpentier au sein de l'entreprise Merlot.

Les caissons de préfabriqués sont les parois du gymnase © Radio France - Romain Dézèque

La paille, un excellent isolant explique Christian Morel, directeur commercial de l'agence Accort Paille. "Si vous mettez de la paille dans un mur, vous avez un mur de type passif sans rien faire. Compte tenu de sa densité et de son épaisseur, ça permet d'avoir un déphasage de 15h. Le déphasage, c'est le temps que met l'énergie pour traverser la paroi. A titre de comparaison, le déphasage de la laine de verre est de 4h. Donc avec de la paille, vous avez un bâtiment complètement isotherme." Terminé donc le gymnase glacial en hiver, étouffant en été.

L'autre intérêt de ce matériau, c'est sa disponibilité. "C'est un produit complètement naturel, non-industriel et qui est chez l'agriculteur du coin," s'enthousiasme Christian Morel, "en France on produit 30 millions de tonnes de paille par an, en région Centre 9 millions...Si on en prend 10-15 %, on peut isoler autour de 10 millions de mètres carrés de mur".

Projet final du gymnase © Radio France - Romain Dézèque

C'est l'aspect économique et écologique qui a séduit le donneur d'ordre, la Métropole de Tours. La collectivité - qui a investi 1,4 millions d'euros sur les 2,1 millions d'euros engagés - a voulu anticiper la règlementation RE2020 sur la performance énergétique des bâtiments. "Quand on arrive à sortir ce type de bâtiment avec un coût de fonctionnement et de chauffage aussi faible, on dit banco tout de suite" commente Corinne Chailleux, la maire de Druye. Un autre projet similaire est en cours à Parçay-Meslay.