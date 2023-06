A Duclair, Timothé veut faire la guerre aux déchets

Des gants, des sacs poubelles et de bons yeux. Voilà ce qu'il fallait à la vingtaine de personnes, réunis ce dimanche 25 juin, au Parc des Eaux Mêlées de Duclair. Tous ont été invités à participer à une collecte de déchets, organisée par Timothé. Le petit garçon de 9 ans est en CE2 à l'école André Malraux et il a décidé de lancer l'action "Duclair Net'".

Une vingtaine de personnes ont participé à cette première collecte. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Au programme: quatre collectes de déchets à différents endroits de la commune. Un premier ramassage a donc eu lieu ce dimanche "Je me baladais sur la voie verte, j'ai fait tomber un papier, je l'ai ramassé et ça m'a donné envie de faire un ramassage des déchets collectifs, explique Timothé qui a ensuite tout fait pour que cela se mette en place. J'ai pris rendez-vous avec le maire, je lui ai fais part de mon projet, il a accepté. Ensuite, il a fait passer les infos et il a contacté la Métropole." Pour cette collecte, la Métropole de Rouen a fourni le matériel nécessaire au ramassage des déchets.

Trois nouvelles collectes programmées

"Je suis fière, reconnait bien volontiers Jenifer, la maman de Timothé. Il a ce soucis des autres. On a envie qu'il reste un peu naïf mais en même temps, la société fait qu'il faut aussi qu'il soit au clair là dessus et qu'on fait pas n'importe quoi parce que sinon c'est nous qui allons en pâtir, on en pâtit d'ailleurs déjà et ça il s'en rend compte."

Cette prise de conscience, Timothé espère la partager avec le plus de monde possible avec d'ores et déjà trois nouvelles collectes programmées. Les prochaines collectes auront lieu les dimanche 30 juillet de 10h à 11h en centre-ville. le dimanche 3 septembre de 10h à 11h quartiers du collège et le dimanche 1er octobre de 10h à 11h rue des Fontaines.