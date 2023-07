A Esquelbecq, la pollution dans l'Yser provoque beaucoup d'inquiétude chez les habitants

La pollution de l'Yser à Esquelbecq (Nord) près de Dunkerque provoque de l'inquiétude et interroge les habitants de ce village de 2.000 habitants. "On s'en est vite rendu compte car l'eau était devenue noire charbon. L*'odeur était abominable,** ça sentait le pourri*", explique Angélique, une habitante du village.

ⓘ Publicité

Une enquête en cours

"Nous on travaille sur nos berges avec mes enfants, on devait porter des masques tellement ça sentait mauvais. Mon mari a eu des maux de tête, nous des maux de gorge", ajoute-t-elle. Elle habite depuis une dizaine d'années dans le village. "J'avais jamais vu ça, noir pétrole, noir encre. Franchement on ne pouvait pas faire plus noir", décrit-elle.

L'Yser a été pollué deux fois début juillet. Cette pollution a privé les poissons d'oxygène. "On a dû ramasser des dizaines de poissons. En temps normal c'est un cours d'eau où il y a de la vie, il était redevenu normal, là il est complètement mort" se désole cette habitante.

La mairie a contacté l'Office français de la biodiversité. "Des agents sont venus faire des prélèvements", explique le maire Didier Roussel. "C'est la police de l'eau, nous notre rôle maintenant c'est de la surveillance. Il faut que l'on trouve le ou les responsables et la cause de cette pollution", conclut l'édile du village.