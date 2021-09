A Evron, l'usine Bel va passer du gaz à la biomasse pour moins polluer en fabriquant ses mini Babybel

La chaudière de l'usine Bel d'Evron fonctionne pour l'instant au gaz. En passant à la biomasse, elle va réduire ses émissions de CO2 de 8.500 tonnes par an.

La fabrication de vos minis Babybel va moins polluer mais alors beaucoup, beaucoup moins. Ces fromages sont conçus à l'usine Bel d'Evron et elle va passer à la biomasse, ce qui veut dire que du bois va être brûlé pour produire de l'énergie. Une immense chaudière est en construction depuis avril 2021 sur le site. Le projet est soutenu par France-Relance, le plan de relance du gouvernement avec un objectif : rendre cette usine plus verte.

La chaudière fonctionne pour l'instant au gaz mais en 2022, ce sera grâce à la biomasse. "Ce bois, une fois brûlé, certes il émet du CO2 mais derrière, il est replanté et en repoussant, grâce à la photosynthèse, il stocke le CO2 et donc, le bilan carbone est neutre", explique Didier Roux Dessarps, le directeur général adjoint d'Idex, la société chargée de la construction.

Du bois des Pays de la Loire, Bretagne ou Normandie

Le bois qui va alimenter la chaudière sera récupéré dans un rayon de moins de 50 kilomètres pour éviter de polluer, souvent issu de haies bocagères entretenues par des agriculteurs, aussi éleveurs et producteurs de lait pour Bel.

France-Relance, le plan de relance du gouvernement, participe à hauteur de 40% à cet investissement. © Radio France - Aurore Richard

Avec cette méthode, le site va réduire ces émissions de CO2 de près de 85%. "On va économiser 8.500 tonnes d'équivalent CO2 par an. Cette chaudière va produire 35.000 MWh par an, ce qui représente 70 à 80% de notre production d'énergie pour le site", estime son directeur, Yann Lamblin.

Au total, près de 6,5 millions d'euros d'investissement

Ces chiffres incitent France Relance, le plan de relance du gouvernement, à soutenir ces travaux. "Le projet est financé à 40% par l'Etat avec une aide en plus qui va s'étaler sur dix ans, 140.000 euros par an, de façon à rendre la biomasse plus compétitive qui, au niveau du prix, n'est pas encore au même niveau que celui du gaz", souligne Céline Broquin-Lacombe, la sous-préfète à la relance en Mayenne.

La mise en service de cette chaudière biomasse est prévue en juin 2022. Le Groupe Bel lui s'engage à atteindre la neutralité carbone en 2025 à Evron comme sur ses 32 autres sites dans le monde.