A Fécamp, habitants et passants invités à surveiller la mer et à signaler toute prolifération d'algues

De mémoire de Fécampois, cela n'était jamais arrivé. Durant l'été 2022, la ville a connu une pollution de la mer due à la prolifération de microalgues.

Un phénomène nouveau lié aux fortes chaleurs enregistrées alors dans la région et qui risque de se répéter dans les années à venir en raison du réchauffement climatique, prévient Florent Cognie, adjoint au maire de Fécamp en charge des transitions et du cadre de vie. "l'an dernier, nous avons vu sur la plage et dans le port des algues qui rentraient en putréfaction et ça avait un impact sur la biodiversité et sur les odeurs dans le port", explique-t-il.

Afin de mieux comprendre le phénomène et de trouver un moyen de le stopper, la ville a donc décidé de participer à une étude de l'Ifremer, le programme Phenomer. Ce programme vise à collecter tous les signalements possibles afin de comprendre le processus précis de prolifération de ces algues.

Tout le monde est invité à y participer. Il suffit pour cela de signaler à l'école de voile de Fécamp tout changement de couleur de l'eau de mer. Les algues donnent à l'eau une teinte rouge brûnatre.