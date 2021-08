A Feytiat, des animaux pour remplacer les tondeuses l'année prochaine !

Feytiat veut se verdir. Voilà maintenant un an que la commune a mis en place la "tonte raisonnée". "Nous avons classifié tous nos espaces verts : espaces verts de prestige, terrains de sport, parcs familiaux, et donc les terrains en gestion différenciée", explique Grégory Laurent, le directeur des services techniques de Feytiat. Concrètement, cette dernière catégorie recouvre tous les terrains les plus vastes.

"On laisse pousser l'herbe aux endroits où il n'y a pas d'utilisation particulière de notre part ou des particuliers. On laisse quand même des chemins aux gens pour se promener", poursuit-il.

Une volonté des collectivités

La tonte raisonnée permet d'abord de développer la biodiversité à des endroits où la tondeuse était systématiquement passée. "C'est une volonté de l'Etat et des collectivités d'être plus écologiques. Quand on voit le dérèglement climatique, on se dit que quelque chose se passe. Donc ça nous fait faire des économies de carburant, de personnel, de machine. Il n'est pas question de supprimer du personnel mais de le déployer sur d'autres missions comme en centre-ville, où on ne peut plus utiliser de désherbant !"

Cette année, plusieurs agriculteurs viendront faucher les parcelles à l'herbe haute. Mais la prochaine étape pour le directeur des services techniques de la ville c'est d'installer une clôture avec des animaux à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage. "Ce sera en partenariat avec Limoges Métropole. Il faudra trouver des éleveurs qui viennent amener leurs animaux ici. Il y a quelques aménagements à faire, pour les nourrir par exemple."

Monsieur Mouton a la côte

L'éco-pâturage, une entreprise en a fait son activité principale en Corrèze. Elle s'appelle Monsieur Mouton et gère des éco-pâturages jusque dans le Lot pour des entreprises, des particuliers et des collectivités. "En un an, _on est passé de 4 à 15 clients !_", se réjouit son fondateur Jean Landes. Monsieur Mouton est en ce moment en discussion avec la ville de Brive.