À Flayat, un nouveau parc solaire voit le jour sur une ancienne friche agricole

"De loin, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un étang". La phrase a de quoi amuser. C'est celle du maire de Flayat, Patrick Mounaud. "C'est signe que le projet est bien intégré au territoire". Le parc solaire est en effet situé à 500 mètres de la route la plus proche, la départementale 21, et à la lisière d'une forêt. Il est composé de près de 23.000 panneaux photovoltaïques.

Le tout sur plus de 10 hectares. Pas le projet le plus pharaonique porté par la Générale du Soleil, le porteur du projet avec Eveo developpements énergies, mais pas le moins important pour autant. "Quand on voit l'investissement des acteurs locaux, des habitants qui se mobilisent et qui s'intéressent au projet, on se dit quand même qu'on a réussi notre pari", estime Daniel Bour, le président de la Générale du Soleil.

Une production qui devrait démarrer cet été

À terme, le parc solaire devrait produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de près de 4.000 foyers. Le projet est également soutenu et porté depuis le début par la mairie de Flayat, qui n'a pas lâché le morceau. Les démarches ont en effet commencé... en 2009. 14 ans plus tard, et après quelques péripéties administratives, le site devient enfin opérationnel, et met en valeur une ancienne friche agricole.

Il ne manque désormais plus qu'une intervention d'Enedis pour raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau global. Le parc solaire devrait commencer à produire de l'électricité cet été.