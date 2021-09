À Fouchères habitants et municipalité vent debout contre un projet de méthanisation

Stop à la méthanisation à Fouchères ! C'est le cri de ralliement et le nom de l'association des opposants à un énième projet de méthanisation dans notre département. Cette fois, le projet est prévu pour prendre place sur cette commune de 500 habitants entre Paron et Saint Valérien dans le Sénonais.

A Fouchères, petite commune entre Paron et Saint Valérien dans le sénonais le maire et les habitants s'opposent à la méthanisation. Un projet mené par huit agriculteurs doit voir le jour sur la commune, d'ici septembre 2022. Le permis de construire a été accordé le 25 juin. Ce lundi 27 septembre 2021 une réunion d'information s'est tenue à la mairie.

Les craintes des opposants

La pollution sonore des camions

Les opposants craignent en premier lieu les nuisances propres au site. Pour Pierre-Henri Paillet, le porte-parole de l'association Stop Méthanisation Fouchères c'est une "machine à gaz", au sens propre. Outre les possibles bruits de l'unité de méthanisation et la possible odeur de la lagune de digestat il pointe le trafic routier que pourrait susciter le site " Pour faire fonctionner l'usine on doit faire rentrer ce que l'on appelle des intrants, que l'on cultive sur les terres autour, cela fait des camions qui entrent dans l'usine. "On a des camions qui sortent de l'usine pour répandre le digestat sur les terres" explique Pierre-Henri Paillet, qui ajoute "on a calculé que sur la route qui longe le site, en période de pointe, cela fait à peu près 30% de circulation de poids-lourds en plus". "On n'a pas des voies communales adaptées pour recevoir un tel flux de camions et de tracteurs" ajoute de son côté Laurent Boulmier, le maire de Fouchères.

La pollution de l'eau potable et la dévaluation immobilière

L'édile pointe également un risque de pollution. "Le site est sur un bassin versant qui alimente l'Orvanne, et à proximité du captage de Saint-Valérien et Fontaines qui alimente en eau potable la communauté de communes" , explique Laurent Boulmier qui craint les répercussions en cas de débordements. Il y aussi la crainte, pour cette commune, de perdre en attrait. C'est même déjà le cas selon le Maire " on a déjà eu une dénonciation de compromis de vente quand la personne a été informée qu'une unité de méthanisation allait se monter sur la commune."

Des actions sur le plan administratif et dans la rue

Le projet a été présenté par ses porteurs au conseil municipal le 25 mai dernier, celui-ci a émis un avis défavorable par 9 voix contre et 2 voix pour. Le maire explique avoir envoyé une liste de 64 questions aux porteurs de projets mais ne pas avoir obtenu de réponse à ce jour. Municipalité et opposants ont formé un recours gracieux auprès de la Préfecture de l'Yonne, mais celui-ci a été refusé le 22 septembre 2021, ils entendent désormais former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Au delà des actions juridique, les opposants ont également mis en ligne une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 1000 signatures.

Le président de la SAS Gatibiogaz n'a pas souhaité répondre hier (lundi 27 septembre) au moment de la réalisation de ce reportage.