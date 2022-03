A Frontignan, les habitants du lido se préparent au risque de submersion

C'est l'ultime rempart. Une dune de sable de 2,5 mètres fait désormais office de barrière naturelle entre la plage et la première rangée de maisons. Un chantier colossal, tout juste achevé mais déjà grignoté par la mer.

Yves Mauran a toujours vécu sur le lido. A 62 ans, il est persuadé que la mer reprendra toujours ses droits : "C'est une très bonne chose d'avoir amené tous ces camions de sable. Mais pour nous, c'était naturel qu'à chaque coup de mer une partie du sable allait être emportée au large."

Yves Mauran a toujours vécu à Frontignan Plages

C'est ancien pêcheur n'est pourtant pas inquiet. Son jardin a déjà été recouvert d'eau en 1982. Cette année-là, une tempête particulièrement violente avait entraîné une submersion du lido.

Il faut dire l'eau entour Frontignan Plages. D'un côté la mer. De l'autre, l'étang d'Ingril. Au centre, une bande de terre de 8 km de long, très prisée des vacanciers. Mais cette zone idyllique est menacée par la conjugaison de trois facteurs : les eaux de pluies ruisselant du massif de la Gardiole, l'érosion naturelle du trait de côte par la houle et désormais la montée du niveau de la mer.

"Si la mer monte autant, il suffit d'un coup de mer pour que l'eau passe par-dessus la dune" - Loïc Linarès

D'ici 2100, les experts du GIEC (Groupement International d'Experts sur l'Évolution du Climat) s'attendent à une élévation du niveau de la mer de 80 cm. "Si la mer monte autant, il suffit d'un coup de mer pour que l'eau passe par-dessus la dune", prévient Loïc Linarès, élu en charge de l'aménagement durable du territoire à la mairie de Frontignan La Peyrade.

Une plage trois fois plus petite

Les différents aménagements pour renforcer le littoral n'ont pas eu les mêmes effets sur toute la longueur du lido. Dans le secteur des Aresquiers, à l'est, la plage a été engloutie. "Quand j'étais gamin, elle était trois fois plus grande", se rappelle Mathieu, 31 ans. A l'inverse, côté port de Sète, le sable s'accumule contre la digue. Marc Boussière fait le comparatif avec ses albums photos : "Voyez, il y a plus de sable en 2007 qu'en 1999."

Malgré tout, le risque est le même sur l'ensemble du lido. Et pour cause, sur l'essentiel, il n'est qu'un mètre au-dessus du niveau de la mer.

"On ne pourra plus résister, c'est fini. Là, on n'a fait que se donner du temps mais le phénomène est lancé, et on ne pourra pas l'arrêter." - Loïc Linarès

Pour l'adjoint au maire en charge de l'aménagement durable du territoire, Loïc Linarès, il n'y a donc pas de doute : "Le lido va être modifié dans les prochaines décennies. Il Faut s'y préparer." La construction du cordon dunaire (15 millions d'euros au total) ne fait donc que repousser l'échéance, selon lui : "On ne pourra plus résister, c'est fini. Là, on n'a fait que se donner du temps mais le phénomène est lancé, et on ne pourra pas l'arrêter."

Loïc Linarès, élu en charge de l'aménagement du territoire à la mairie de Frontignan

Repenser l'aménagement du lido

Des mesures ont déjà été prises pour contenir les constructions. Depuis 20 ans, plus aucun terrain nu n'est constructible. Conséquence directe, l'existant prend de la valeur : +20% ces cinq dernières années, constate Fabrice Azoulay, directeur d'un réseau d'agences immobilières à Frontignan.

Dans ce contexte, il faut contenir la pression immobilière et penser l'après, résume Loïc Linarès. L'élu travaille en ce moment sur plusieurs scénarios : "Peut-être qu'à l'horizon 2100, on aura le lido sous-l'eau l'hiver. Il faudra alors passer à une utilisation saisonnière, avec un habitat adapté (des maisons sur pilotis par exemple). Un deuxième scénario qui est un déménagement des habitants vers les terres. Ou alors un retour complet à l'état naturel."

Déménager, une possibilité que Marc Boussière peine à imaginer. Il habite depuis 40 ans une villa en front de mer, et ne se dit "trop attaché" à son cadre de vie.

Marc Boussière dans le jardin de sa villa

Lui estime être prêt en cas de submersion : "On nous oblige déjà à installer des batardeaux à chaque porte (plaque anti-inondation d'une trentaine de centimètres de haut). On a un étage, pour se réfugier. Et aussi un anneau pour que les pompiers puissent s'amarrer et venir nous secourir." Il préside une association de riverains, et se pliera aux consignes en cas d'évacuation. "En attendant, on va essayer d'en profiter au maximum", dit-il.

Une équation entre écologie et économie

L'heure n'est pas encore aux expropriations, même si la loi "Climat et résilience" (2021) le permet désormais dans les zones inondables. A Frontignan, la balance penche encore du côté du maintien des habitations : "Il y a toujours cet équilibre économique. D'une part l'argent public qu'on investi pour protéger les biens et les personnes. De l'autre, les retombées économiques générées par le tourisme et l'activité du port. Donc pour le moment on a raison d'investir cet argent mais on sait que la tendance va s'inverser. Il faudra alors investir pour déplacer les maisons."

Pour entamer cette transition, il en appelle à un soutien plus fort de l'État : "Avec notre budget municipal de 40 millions d'euros, on ne pourra pas tout." Une bouteille jetée à la mer.

