À Gerzat, une soixantaine de personnes mobilisées pour le grand nettoyage de printemps

Qui dit printemps, dit grand nettoyage. À Gerzat, une soixantaine de personnes se sont armées de gants, de pinces et de sacs-poubelle ce samedi matin pour ramasser les déchets dans les rues du centre-ville et autour de la commune.

Une initiative mise en place deux fois par an par la municipalité, avec quatre associations locales de protection de l'environnement : les Jeunes Engagés pour l'Environnement 63, l'Ecole de pêche de Gerzat, la Société de pêche de Gerzat et Gerzat Espace Nature.

Des participants toutes générations confondues

Les participants motivés se sont divisés en petits groupes, chacun sa zone de nettoyage. parmi eux, Louise, étudiante. Gilet orange sur le dos, elle dirige une petite équipe d'une dizaine de personnes, qui nettoie les rues et les parkings de Gerzat. "On a trouvé un moteur de voiture dans un sac au milieu de la rue. On a aussi trouvé plein de verre, des bouteilles, et beaucoup de mégots." C'est la troisième fois que la jeune femme nettoie sa commune. "Mon papa est agriculteur et plupart du temps, les déchets se retrouvent au bord des champs, ce n'est pas facile. Et puis j'ai toujours eu une relation très proche avec la nature. Je suis contente d'aider un maximum."

Les participants ont du pain sur la planche © Radio France - Emma Saulzet

Non loin de la route de Cébazat, dans une zone agricole, une trentaine de bénévoles s'activent pour ramasser de plus gros déchets. Ici, des carcasses de réfrigérateurs, machines à laver, et congélateurs, sont déposées en pleine nature. "C'est quelque chose d'immonde", souffle Jacques Berger, président de l'association de pêche de la vallée du Bédat. Il nettoie ces lieux depuis plus de trente ans, et chaque année, il y a autant de déchets. "Je ne sais pas si un jour on arrivera à faire changer les comportements, je crois qu'il faudrait malheureusement passer par des sanctions beaucoup plus importantes."

"Si on ne réagit pas tout de suite, dans 50 ans, la Terre n'existera plus"

Avis partagé par Théo, président et fondateur de l'association des Jeunes Engagés pour l'Environnement 63. "Il faudrait mettre en place des caméras, pour faire de la répression. Si on ne réagit pas tout de suite, dans 50 ans, la Terre n'existera plus."

Un dépôt sauvage de plusieurs tonnes de déchets en zone rurale sur la commune de Gerzat. © Radio France - Emma saulzet

De son côté, Christian Lonchambon, délégué municipal au développement durable, pointe la responsabilité de certaines entreprises. "Elles facturent à leurs clients la déchetterie, mais viennent déposer dans la nature pour un gain d'argent." Chaque année, environ quatre tonnes de déchets sont ramassés sur la commune lors de ces Clean Walk. Cela correspond à environ dix camions-benne. A cela s'ajoute le coût du nettoyage de dépôts sauvages, qui s'élève à 80.000 € pour la Ville en 2022.

L'an dernier, près d'une centaine de personnes s'étaient mobilisées pour cette "Clean Walk". C'est un peu moins cette année. La mairie et les associations espèrent mobiliser davantage de monde pour la prochaine journée de nettoyage, qui devrait avoir lieu en septembre.