A Gignac, le problème des mauvaises odeurs perdure

Compost Environnement, une entreprise installée depuis 2006 sur la commune en bordure de l'autoroute A750 et qui traite les boues des stations dépuration. Le problème n'est pas nouveau mais l'ouverture du lycée Simone Veil à quelques centaines de mètres début septembre a relancé la polémique.

Le nouveau lycée est aux premières loges

Maud, Loan et Jessica sont élèves de seconde et les odeurs de compost perturbent leur quotidien : "ça sent vraiment fort, ça pue la merde, on dirait que ça reste collé , ça te lâche pas" racontent-ils. Du lycée, on aperçoit la station d'épuration et la plateforme de valorisation juste a coté. Les odeurs sont ressenties jusqu’à 1,5 kilomètres à la ronde. Des centaines de riverains se plaignent de ne pas pouvoir manger dehors ou dormir fenêtres ouvertes l'été.

Le nouveau lycée Simone Veil de Gignac © Radio France - Sébastien Garnier

Lors d'un déjeuner en famille dans notre jardin, on avait l'impression d'avoir un rat crevé sous la table. La nuit, il faut fermer les fenêtres car vous avez l'impression qu'il y a un tas d’excréments dans votre chambre" se plaint Gérard Agonayan le président de l'association "Cadre de vie"

Trop de boues traitées

Lorsque Compost Environnement est arrivée en 2006, les quantités de boues traitées étaient bien moindre explique le maire de Gignac Jean François Soto. Aujourd'hui elles viennent de Béziers, Pezenas, Saint-Drézery. L'an dernier une étude olfactive a conclu que les odeurs étaient six à sept fois supérieures au seuil autorisé. Le président de l'association "Cadre de vie" Gérard Agonayan demande a la préfecture plus de fermeté en prononçant une fermeture provisoire en attendant un déménagement de la plateforme d'ici un ou deux ans.

