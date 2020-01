A Gisy-les-Nobles, un broyeur de sapins pour éviter la déchetterie

Philippe et d'autres habitants de Gisy-les-Nobles en profitent pour se débarrasser de leur sapin

Gisy-les-Nobles, France

Il faut s'y résoudre : il est temps de vous séparer du beau sapin qui trône depuis plusieurs semaines dans votre salon. Le problème c'est, comment ? Pas question de l'abandonner sur un trottoir ou au bord de la route. Sauf que parfois, la déchetterie est loin. Ou fermée. Ou les deux. Dans le nord de l'Yonne, la communauté de communes propose une autre solution : le broyage. Depuis quatre ans, une ville est choisie pour accueillir la machine et transformer gratuitement les sapins en copeaux. Cette année, c'est donc à Gisy-les-Nobles que l'opération a été organisée.

Trois minutes suffisent

Pas besoin d'abord de prendre sa voiture. Les habitants de Gisy viennent à pied, avec leur brouette parfois, déposer leur sapin. "Au lieu d'aller à la déchetterie, à 5 minutes en voiture, je suis venu ici" explique Brian, un habitant. Et les habitants peuvent en plus repartir avec leur sapin "transformé" en paillis, très utile quand on jardine. Pour éviter les mauvaises herbes mais aussi de "trop arroser l'été" ajoute Philippe, un paysagiste qui habite à Gisy-les-Nobles.

Avec le paillis, c'est restitué au sol, c'est une très bonne chose. C'est ce que tout le monde devrait faire ! Philippe, paysagiste

Les sapins broyés donnent du paillis, utile pour les jardiniers © Radio France - Soisic Pellet

Du paillis obtenu en plus rapidement. Durée de l'opération : "deux, trois minutes" assure Alexandre Finelli, qui s'occupe du broyage. Il suffit de scier les branches et de les passer dans la machine.

C'est bien surtout que tout le monde ne peut pas avoir de broyeur chez soi. "Moi j'aurais bien aimé le faire à la maison mais une machine comme ça, ça coûte cher même pour quelqu'un un peu dans le métier" admet Philippe, le paysagiste. Pratique donc quand le broyeur est mis à disposition.