A Gournay, la déchetterie abrite aussi une unité de production de biométhane

L'unité de production de biométhane de Gournay, dans l'Indre, vient d'être inaugurée. Elle permet d'alimenter près de 3.000 foyers avec un gaz local et renouvelable.

Le site d'enfouissement de Gournay dans l'Indre traite 85.000 tonnes de déchets par an, des déchets dits ultimes, c'est-à-dire non valorisables. Une unité de production de biométhane y a été inaugurée cette semaine. Mise en service en janvier, elle permet d'alimenter près de 3.000 foyers avec un gaz local et renouvelable.

Le procédé industriel a nécessité une dizaine d'années de développement. Il est aujourd'hui exploité par une société grenobloise, Waga Energy. Son PDG et co-fondateur, Mathieu Lefebvre, explique : "Ces déchets émettent spontanément du gaz. Nous le récupérons et nous en supprimons les impuretés, CO2, azote et oxygène, pour isoler le méthane qui est un substitut au gaz naturel que nous importons de l'étranger". Le biométhane ainsi obtenu est réinjecté dans le réseau de distribution de GRDF.

Un exemple d'économie circulaire

"Ce type de projets est plus que jamais d'actualité avec la crise russo-ukrainienne, insiste Véronique Bel, directrice clients pour la région Centre-Ouest chez GRDF. On fait de l'économie circulaire. Les déchets ont de l'énergie, nous la récupérons et la valorisons plutôt que d'importer de l'étranger une énergie d'origine fossile". Actuellement, le gaz vert représente 6% de la consommation du département de l'Indre, 11% dans le Cher, l'objectif étant d'atteindre les 30% d'ici 2030. Waga-Energy possède treize installations de ce genre en France, dont une autre en Berry, à St-Palais dans le Cher.