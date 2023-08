A Grand Poitiers des semis tombés du ciel

C'est une expérimentation pour Grand Poitiers, l'agglomération fait appel à une entreprise de drones pour semer des graines, comme le trèfle, afin de développer un couvert végétal dans les champs de céréales. Ces cultures ont pour objet de capter les nitrates et pesticides qui peuvent s'accumuler dans les sols et se déverser dans les nappes phréatiques et les eaux de surface. Une expérimentation a été présentée vendredi 4 août sur la commune de Boivre-la-Vallée, non loin de Poitiers. Dans un champ de maïs, le drone est venu répandre à 3 m du sol des graines. À terme, durant l'été, c'est 170 HA de cultures qui vont ainsi bénéficier de ce nouveau procédé, qui a déjà fait ses preuves en Haute-Vienne.

