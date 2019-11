Le troisième congrès national du mouvement "Youth for Climate", aussi appelé "Fridays for Futur", s'est achevé samedi à Grenoble. Une centaine de militants écologistes, avec une moyenne d'âge d'environ 17 ans, ont posé les bases de leur mouvement et réfléchi à l'avenir durant une semaine.

A Grenoble, les militants de Youth For Climate ont défini leurs objectifs et stratégies pour sauver le monde

Grenoble, France

Le troisième congrès national du mouvement Youth for Climate France s'est achevé samedi à Grenoble. Ce mouvement international des jeunes pour le climat, lancé l'été dernier par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, rassemble des centaines de milliers de jeunes à travers des dizaines de pays. Durant une semaine, une centaine de militants âgés de 16 à 20 ans en moyenne, venus de toute la France, ont travaillé sur la question du réchauffement climatique à travers des conférences, des ateliers et des forums ouverts.

Sauver et préserver le vivant, et garantir les conditions d'épanouissement collectif et individuel

Bilan de cette semaine de réflexion : un document inscrivant noir sur blanc des objectifs pour l'avenir, ainsi que des stratégies à adopter pour les atteindre. Ce document sera rendu public dans deux à trois semaines, le temps qu'ils soit approuvé par le reste des jeunes militants en France. "Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est l'objectif principal que l'on a défini : sauver et préserver le vivant, et garantir les conditions d'épanouissement collectif et individuel." dit Thomas Kuntz, 17 ans, l'un des organisateurs du congrès : "Donc ça inclut tout ces enjeux de respect du vivant, de respect des autres espèces, de justice sociale... Car même des sujets qui pourraient paraître assez peu liés comme la justice sociale, l'environnement ou le féminisme, les problèmes auxquels ont fait face sur ces sujets-là ont les même causes, les mêmes responsables. C'est le même système derrière qui pose problème."

Les marches pour le climat sont inefficaces selon les militants

Le mouvement des jeunes pour le climat a commencé avec des marches. La première, le 15 mars dernier, a réuni plus de millions de jeunes dans le monde. Mais pour les militants réunis à Grenoble, "Ces marches ne feront pas avancer les choses, car le constat auquel on arrive c'est que c'est inefficace de faire pression sur les politiciens actuels. Le système est conçu d’une telle manière qu’ils servent seulement leurs intérêts. Ça ne sert a rien d'essayer de leur faire prendre conscience de ce qu'il se passe, ils sont déjà au courant et tout semble indiquer qu’ils ont fait leurs choix."

Le maire de Grenoble Eric Piolle a fait un discours de bienvenue et d’encouragements au début du congrès. -

Avec ce troisième congrès national, les militants ont donc défini des stratégies à adopter pour l'avenir du mouvement : pourquoi pas, par exemple, plus d'actions de désobéissance civile. Selon Enzo, 18 ans, qui vient du Mans : "Cette semaine on a pris un tournant : les groupes locaux sont indépendants de faire des actions de désobéissance civile, et de quelles actions ils vont faire. Après beaucoup de débats on a opté pour la diversité des tactiques : que se soit des marches, de la désobéissance civile, de la sensibilisation, des actions de blocage, des constructions de réseaux économiques alternatifs... Toutes sortes d’idées peuvent émerger et on verra ce qui se passe par la suite !"

Alors les 120 "groupes locaux" (les antennes de Youth for Climate en France), sont indépendants, mais pas question non plus de transiger sur certains principes ajoute Matthieu, qui représente celui de Saint-Quentin en Yvelines : "La violence, ou la non-violence, on en débat très souvent, mais on ne pourra jamais se mettre d'accord, déjà sur une définition. Même si on a quand même décidé que _la violence physique directe n’avait pas sa place au sein du mouvement. La société vers laquelle on tend exclue la violence._"

Plusieurs conférenciers ont fait le déplacement bénévolement pour ce congrès national. Un "facilitateur" aussi : un professionnel en neuro-sciences, qui utilise des techniques d'intelligence collective pour aider les jeunes à se mettre d'accord. -

Cette société vers laquelle ils tendent, les militants l'ont expérimenté tout au long de la semaine, car pour l'organisation, c'était le "système D". Ils ont récupéré des invendus dans les supermarchés pour se nourrir, et dormaient gratuitement chez des militants écologistes grenoblois. Pour les réunions, conférences et débats qui se sont enchaînés, Sciences Po Grenoble ainsi que la mairie leur ont prêté des bâtiments. "On dit qu'on veut combattre le système" poursuit Matthieu, "mais en même temps on veut aussi en créer un nouveau, un peu comme ici. On fonctionne aux dons, au bénévolat. Beaucoup de gens ont donné de leur énergie et de leur amour, c'est quelque chose que le système ne peut pas nous apporter. C'est très important et on veut essayer de le faire comprendre aux gens et montrer qu'on peut vivre autrement."

Une journée d'actions internationale le 29 novembre

La prochaine journée de mobilisation internationale de Youth for Climate est prévue le 29 novembre. Il y aura des marches oui, mais sûrement d'autres formes d'actions car cette date n'a pas été choisie au hasard... C'est celle du "black friday" : un symbole du capitalisme pour les jeunes militants.