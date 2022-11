EN IMAGES - A Guémené-Penfao, ils disent non à la réouverture de la carrière du Tahun

35 ans qu'elle avait fermé et que la nature y a repris ses droits. A Guémené-Penfao, des habitants et collectifs écologistes ont protesté ce dimanche après-midi contre la réouverture de la carrière du Tahun . Le site n'est plus exploité depuis 35 ans, mais en 2015, la société Pigeon Carrières a demandé sa réexploitation. Elle prévoit d'y extraire de nouveau du grès et du schiste pour en faire des granulats.

"On ne peut plus continuer comme ça à vouloir tuer la nature"

Une aberration écologique pour les opposants qui ont organisé une ronde solidaire avec des parapluies. Ils craignent l'arrivée massive de poids-lourds, mais également l'assèchement des nappes phréatiques du site. Avant de rejoindre la carrière à pied, le rendez-vous est donné à la chapelle des Lieux-Saints de Guémené-Penfao, un site protégé.

Cerise Meulenyzer, à gauche, du collectif Carrière Tahun devant la chapelle des Lieux-Saints de Guémené-Penfao, un site classé © Radio France - Léonie Cornet

"Faites l'amour pas la carrière", peut-on lire sur la pancarte de Cerise Meulenyzer, du collectif Carrière Tahun. "On ne peut plus continuer comme ça à vouloir tuer la nature, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, affirme-t-elle. Certaines zones doivent rester naturelles, on ne peut pas tout exploiter."

Des parapluies pour se protéger des pierres

Comme plusieurs centaines de personnes, elle est venue former un cœur avec des parapluies contre la réouverture de la carrière. C'était l'idée de Jean-Luc Vrignon, également membre du collectif. "Pour montrer qu'ici, on peux faire d'autres choses, des choses beaucoup plus belles, explique-t-il. C'est un plus beau projet que d'être avec des parapluies pour se protéger des jets de pierres."

Plusieurs centaines de personnes venues de Derval, Conquereuil et Guémené-Penfao rassemblées devant la chapelle des Lieux-Saints. © Radio France - Léonie Cornet

Une idée plutôt poétique, mais celles et ceux qui sont venus participer à la chaine humaine sont en colère. Julie, retraitée, habite Derval, près de Guémené-Penfao. "Je ne sais pas où ils vont nous emmener comme ça, mais nous vivons une catastrophe environnementale !" s'indigne-t-elle.

Des manifestants interpellent Isabelle Barathon-Bazelle, la maire de Guémené-Penfao © Radio France - Léonie Cornet

Les mairies de Derval et Conquereuil sont aussi contre, mais la maire de Guémené-Penfao Isabelle Barathon-Bazelle a voté pour. Pour le moment, la mairie de Guémené-Penfao n'a pas répondu à nos sollicitations sur ce dossier, qui est maintenant entre les mains de la préfecture.