À Guéret, des rendez-vous avec les habitants pour (ré)apprendre à composter !

Tous au compost ! C'est le nom d'une campagne organisée depuis la fin mars et tout le mois d'avril à Guéret, pour (ré) apprendre aux habitants à bien utiliser les composteurs collectifs installés dans la commune.

La société Evolis 23, en charge de la collecte des déchets pour la communauté d'agglomération du Grand Guéret, or ganise des ateliers de sensibilisation pour accompagner les habitants dans leur usage des composteurs : « Ce matin j'ai encore trouvé une ampoule dans un composteur. Parfois, il y a des conserves ou du plastique » explique Cynthia Zambrano, animatrice de prévention déchets pour Evolis.

à réécouter Tous au compost : Composteurs individuels ou collectifs

« Les gens veulent bien faire »

Une cinquantaine de composteurs collectifs sont installés dans la ville, qui doivent aider à réduire la taille de nos poubelles en mettant de coté tous nos déchets verts : epluchures de légumes bien sûr mais aussi coquilles d'oeufs, marc de café et certains restes alimentaires.

« Avant j'achetais des poubelles de 50 litres, maintenant j'achète des 30 litres » explique Mariama, une habitante de l'immeuble Sylvain Blanchet à Guéret, qui participe à l'un de ces ateliers : « Moi je veux bien faire, mais parfois je vois que dans les composteurs il y a beaucoup de dégâts » déplore cette habitante.

à lire aussi Creuse Confluence : deux tiers de nos déchets sont mal triés !

C'est l'interêt de cette intervention, qui doit servir à rappeler les bonnes pratiques aux habitants, dont certains font des erreurs de bonne foi, et à convaincre de nouveau adeptes du compostage : « Les gens veulent bien faire mais comme d'autres font des erreurs, on essaie de les repérer pour leur expliquer comment il faut faire » explique Cynthia Zambrano.

Les participants tamisent le compost mûr du quartier pour en analyser le contenu et faire un rappel des bonnes pratiques. © Radio France - Natacha Kadur

Rappel des règles de base

Un rappel des règles de base s'impose, à commencer par l'apport de broyat qu'il faut systématiquement ajouter après avoir déposé ses déchets verts dans le composteur : « Pour assurer une bonne décomposition du compost, il faut ajouter une dose de carbone pour une dose d'azote. Pour faire simple : tout ce qui est vert, c'est de l'azote, tout ce qui est marron, c'est du carbone » résume Arthur Chavanel, représentant de l'association guéretoise Le jardin des communs.

Le poisson, la viande, on ne les met pas. On ne met que les légumes.

Démonstration est faite avec des habitants qui tamisent le contenu d'un compost dit mûr, pour constater ce qui a été correctement dégradé ou non : « Les os, par exemple, on voit bien qu'ils se sont dégradés, mais pas assez. C'est long, beaucoup trop long. En règle générale, les matières animales comme le poisson, la viande, on ne les met pas. On ne met que les légumes » explique le volontaire de l'association qui travaille en lien avec Evolis sur ce projet.

Les habitants peuvent réutiliser la matière produite par le compost comme terreau pour des petites jardinières au balcon par exemple. © Radio France - Natacha Kadur

Une ressource pour le jardinage

L'intérêt du compost, s'il est bien degradé, est aussi de pouvoir en retirer du terreau : « Les habitants peuvent le récuperer pour semer de la ciboulette ou du basilic sur leur balcon par exemple » explique Arthur Chavanel.

Un argument pour motiver quelques habitants de plus, comme Karine : « Jusqu'à présent, je n'utilisais pas trop le compost parce qu'il était souvent encombré, mais maintenant je vais m'y remettre ! » promet-elle.

Pour connaitre les dates des prochains ateliers organisés à Guéret, rendez-vous sur le site d'Evolis 23.