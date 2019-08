A Hyères, 55.000 moustiques capturés cet été

Hyères, France

A Hyères, l'été a été beaucoup plus calme cette année sur le front des piqûres de moustiques ! La saison 2018 avait été catastrophique pour les professionnels du tourisme à cause de la prolifération des moustiques. Certains touristes comptaient leurs boutons par dizaine, d’autres n’hésitaient pas à écourter leur séjour dans le Var. La mairie s’est donc dotée de bornes anti-moustiques. 160 « aspirateurs à moustiques » ont été installés aux quatre coins de la ville et le premier bilan est positif.

Les bornes aspirent les moustiques à 60 cms à la ronde

Si Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères, reconnait que l’absence de pluie et les fortes chaleurs de ces derniers mois ont été efficaces pour lutter contre les moustiques, il se félicite aussi des résultats obtenus par les bornes anti-moustiques. En reproduisant la respiration humaine et l’odeur de la peau, ces machines aspirent les insectes à 60 cms à la ronde. Plus de 55.000 moustiques ont été capturés ces dernières semaines. Nadine, habitante et commerçante de la presqu’île de Giens, confirme que le procédé est efficace : "Nous n’avons plus de problème en terrasse. Nous pouvons déjeuner ou dîner tranquillement. Il y a une nette amélioration. Et heureusement ! Car cette année, nous avons une très nette baisse de fréquentation."

Plus de 600.000€ dépensés pour lutter contre les moustiques

Soixante bornes supplémentaires vont d’ailleurs être installées dans les jours qui viennent à Hyères. La ville a également étoffé son service "démoustication". Huit agents sont chargés d'éliminer au quotidien les gîtes larvaires. Pour gagner sa guerre contre les moustiques, Hyères a déjà dépensé plus de 600.000€ cette année.

Les bornes anti-moustiques sont "connectées" et donnent des statistiques en temps réel. Elles peuvent être déplacées rapidement dans un quartier où les moustiques sont plus nombreux. © Radio France - (Capture d'écran)