À Illkirch-Graffenstaden, McDonalds est prié de mieux ramasser ses déchets

L'opération a déjà eu lieu dans d'autres communes en France, mais c'est la première fois en Alsace. Sous les flashs des photographes, le maire d'Illkirch et le représentant de McDonald's dans l'Eurométropole ont officiellement signé une convention ce mercredi pour réduire les déchets de la marque sur la voie publique. Car le géant américain est aussi mondialement connu pour ses déchets dans la nature, marqués de son logo. Et Illkirch ne fait pas exception.

"Le restaurant McDonald's d'Illkirch est situé dans une zone de campus d'étudiants et de lycéens, des jeunes auprès de qui il faut souvent faire preuve de pédagogie. On retrouvait régulièrement les amas de déchets de plusieurs menus" explique Thibaut Philipps, le maire d'Illkirch, "Cette convention permet donc de mettre encore plus de moyens aux côtés de ceux de la ville et de l'Eurométropole dans la lutte contre ces incivilités."

Le McDonald's d'Illkirch est situé près du campus étudiant. © Radio France - Emilie Pou

"C'est une image qu'on essaye de changer"

Concrètement, le MacDo d'Illkirch s'engage à élargir son périmètre de nettoyage autour du restaurant, de 300 mètres à 500 mètres, trois fois par jour, au lieu de deux. Il pourra aussi intervenir, après signalement, si un dépôt sauvage de ses emballages est constaté dans la ville. En terme d'image, ces efforts supplémentaires sont importants pour la marque même si Laurent Liautaud, le responsable de plusieurs restaurants dans l'Eurométropole réfute les termes de "campagne de communication" ou de "Greenwashing".

"Oublions un peu qu'on est MacDo, une marque mondiale, on est juste une entreprise et des gens engagés localement et concernés par ce sujet". "Mes employés sont très jeunes et ce sont des valeurs qu'ils portent" ajoute Alexandre Platz, le directeur du McDonald's d'Illkirch : "Nos déchets c'est écrit dessus et effectivement c'est une image qu'on essaye de changer. Les gens quand ils voient un déchet MacDo c'est la faute de MacDo du coup on essaye vraiment de garder les abords, propres, le plus souvent possible."