A l'étang de Peuton, des éco-délégués de collèges et lycées sensibilisés à l'environnement

Une quarantaine de collégiens et lycéens de Château-Gontier-sur-Mayenne se sont rendus à l’étang de Peuton pour participer à un atelier autour du réaménagement de l’Hière, et les bienfaits pour la faune et la flore.

Sur le site de l'étang de Peuton, une quarantaine de collégiens et de lycéens de Château-Gontier-sur-Mayenne ont participé, jeudi 27 avril, à une matinée de sensibilisation autour du réaménagement d'un ruisseau, l'Hière. Les élèves, des éco-délégués des établissements, ainsi que des jeunes de collèges et lycées agricoles ont assisté à des ateliers.

Après des explications théoriques, les élèves sont allés observer les aménagements et comprendre le fonctionnement de tout un écosystème. Boris Lecureur, technicien des rivières, s'occupe de l'aménagement des cours d'eau. Il a accompagné et expliqué la démarche aux élèves. "L'idée, c'était de leur présenter les travaux qui pouvait être faits sur les milieux aquatiques. Ce qui était intéressant sur cet espace-là, c'était de leur montrer qu'avec quelques moyens on arrive à recréer un cours d'eau et qui retrouve toutes ses fonctionnalités. Ce sont ses travaux qui ont permis de diversifier les espèces présentent."

Autre atelier lors de cette matinée, la découverte de la faune et de la flore. Pour Alexandre, 13 ans, c'est surtout les tritons qu'il a aimé. "On a pêché à la grenouille mais on n'en a pas attrapé. On a trouvé que des tritons palmés, c'est comme un petit lézard." Olivier Duval, de l'association Nature Mayenne Environnement est revenu sur les bienfaits de ces aménagements pour la faune locale. Sentir, regarder, écouter, c'est la meilleur façon d'apprendre. "On a découvert la menthe aquatique. Pour un jeune, c'était banal, il l'a sentie et m'a dit, une demi-heure plus tard "J'ai encore l'odeur dans ma main". Ce sont des petites choses comme ça, le coté sensoriel qu'il faut solliciter." A la fin tout le monde repart en bus, certains reviendront avec leurs parents, d'autre passeront le message à leurs camarades.