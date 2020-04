"On a l'impression de revivre" : à Marcq-en-Barœul, les jardins familiaux sont accessibles

Sous un beau soleil printanier, les jardiniers de Marcq-en-Barœul sont heureux, en ce week-end du 4 avril. Depuis quelques heures, ils ont de nouveau le droit de retourner la terre qu'ils louent. Ces jardins sont l'héritage des anciens jardins ouvriers, ils permettent de cultiver ses légumes sur des parcelles qui appartiennent le plus souvent aux communes.

Autorisation sous conditions

Des parcelles qui étaient interdites d'accès, à cause du confinement. Mais plusieurs villes ont autorisé leur réouverture. Avec des règles strictes : cela rentre dans l’autorisation de sortir pendant une heure seulement, il faut s’y rendre seul, et non en famille, ne pas rentrer en contact rapproché avec ses voisins de jardin, désinfecter les outils partagés... Bref, respecter les gestes barrières.

La terre attend qu'on la travaille

"Ça fait du bien d'y aller", s'exclame la bien nommée Christiane Delaeter (prononcez de la terre !), qui loue une parcelle à 150 mètres de chez elle, "quand on est au jardin, on s'évade. Et puis la terre attend qu'on la travaille. Si on a le droit à une heure, c'est déjà pas mal. Je dis ouf !"

ECOUTEZ : Christiane Delaeter, jardinière Copier

C'est un bonheur

Dès samedi après-midi, Didier Ruano, "voisin" de Christiane, était sur son petit lopin de terre, une des 22 parcelles des jardins familiaux Camille-Saint-Saëns. "On a l'impression de revivre !", lance-t-il dans un éclat de rire, "c'est sec, ça manque d'eau, mais il y a des petites pousses un peu partout, ça fait plaisir. Savourer tout ça, c'est un bonheur".

Les jardins familiaux Camille-Saint-Saëns à Marcq-en-Baroeul - Photo fournie par Didier Ruano

Nos deux jardiniers marcquois ont bien l'intention de garder leurs distances, et d'ailleurs ils ne pensent pas se rendre sur place tous les jours, "la terre n'a pas besoin de nous tout le temps" ! La police municipale va d’ailleurs veiller au respect des règles. Pour Pascal Martin, directeur général des services techniques, il était indispensable d’autoriser le retour au jardin : "c'est une nécessité pour certaines familles en terme de nourriture, et c'est la pleine saison. On ne l'a pas entendu, mais il y a eu un cri de joie ! Ça fera du bien aussi au niveau du moral".

ECOUTEZ : les locataires des jardins familiaux heureux de retrouver leurs terres en cette période de confinement Copier

Les jardins familiaux sont animés par l'association des jardiniers de Marcq-en-Barœul, présidée par Marc Wyndaele, actuellement souffrant, que Didier Ruano tenait à saluer : "on pense très fort à lui, on lui souhaite beaucoup de courage".

Didier Runao, jardinier, salue "le courage" du président de l'association des jardiniers de Marcq-en-Baroeul Copier