Pollution aux "boues rouges" : un film sort ce mercredi, Jean-Pierre Susini se souvient de l'affaire en Corse

L'affaire des "boues rouges" est sur grand écran à partir de ce mercredi 11 août. Ce scandale de pollution industrielle dans le Cap Corse au début des années 70 est au cœur du film "Rouge" réalisé par Farid Bentoumi. Un thriller qui revient sur le rejet par la société italienne Montedison de milliers de tonnes de produits chimiques nocifs dans la Méditerranée. Un désastre écologique qui dévaste la faune et la flore marine.

"C'était une catastrophe"

En 1972, un collectif se met en place pour dénoncer ces pollutions et demander leur arrêt. "C'était une catastrophe" raconte Jean-Pierre Susini, ancien agriculteur à Luri qui a lutté contre cette pollution. "Nous voulions mettre un terme à cette pollution par tous les moyens", explique-t-il.

Après plusieurs manifestations sans réaction de la part des autorités. Une nuit, une action a eu lieu de la part d'opposants, dont Jean-Pierre Susini, sur un bateau de la société qui déversait ces produits. "Les discussions et les manifestations ne suffisaient plus, il ne restait plus qu'à essayer d'y mettre un terme par la violence", explique-t-il.

Un procès a ensuite débouché sur une condamnation de l'entreprise. Première condamnation de l'histoire pour une pollution industrielle.

Le film a été présenté en octobre dernier en avant-première lors du festival Arte Mare à Bastia, dans une salle du cinéma Le Régent comble devant des spectateurs sensibilisés.