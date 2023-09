A la découverte des hippocampes de Salses-Leucate

On en croise pas tous les jours et pourtant les hippocampes peuplent notre Lagune Salses Leucate. Ils s'y prélassent, s'y reproduisent et de façon assez surprenante. Partons à la découverte de notre Lagune et des ses hippocampes avec Pascal Romans de l'Observatoire Océanologique de Banyuls

Hippocampes - Pascal Romans Plus ou moins salée, plus ou moins chaude, la Lagune de Salses-Leucate qu'on connaît aussi sous le nom d'étang de Salses-Leucate Très froide en hiver, très chaude en été, comment font les animaux pour supporter ces conditions de vie difficiles ? Et les hippocampes? Pascals Romans nous explique dans Vraiment Nature EN REPLAY ici 👇👇👇

Pour en savoir plus sur l'Observatoire de Banyuls ici Lagune Salses Leucate - Pascal Roman hippocampes de la Lagune Salses - Pascal Romans