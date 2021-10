A la découverte des volcans et des montagnes de la Manche dans le documentaire "France, le fabuleux voyage"

Vous pensez connaître l'histoire de la France ? Un documentaire propose de changer de point de vue ce mardi soir sur France 2. Il s'appelle France, le fabuleux voyage. Il n'est pas question ici des rois, des guerres, des bâtisseurs, de l'histoire des hommes telle qu'on l'apprend souvent à l'école. Ce film, écrit par le réalisateur Michael Pitiot et le géologue Arnaud Guérin, est un documentaire sur le passé géologique et climatique de l'hexagone, l'histoire de sa terre, son sous-sol et ses paysages.

A l'aide d'effets spéciaux et d'images tournées un peu partout sur la planète, le documentaire transporte les spectateurs des millions voire des milliards d'années en arrière pour imaginer ce qu'était la Normandie, la Bretagne, l'île de France, la Bourgogne, la Provence etc. à l'époque.

Pour cela, il superpose passé et présent. La Tour Eiffel se retrouve au beau milieu d'un paysage de lagunes, les phares de Bretagne sont dominés par d'énormes montagnes enneigées et l'Aiguille du Midi ressort à peine de la calotte glaciaire. On y voit le charbon se former dans les sous-sols du nord de la France ou encore la pierre qui servira ensuite à construire palais et cathédrales.

C'est une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes qui a donné naissance à Paris. - Les Bons Clients

Dans la Hague, les roches les plus anciennes de France

La Manche occupe une place importante dans ce documentaire, près de 13 minutes sur les 87 avec des images impressionnantes des éruptions volcaniques dans la Hague et du Mont-Saint-Michel où le paysage montagneux remplace le sable que l'on connait aujourd'hui.

Il y a deux sites majeurs dans la Manche, du point de vue de la géologie. La plus vieille roche de France, au cap de la Hague. La Baie d'Ecalgrain est un lieu assez unique sur la planète, on y trouve des roches qui ont 2 milliards d'années. Et puis, il y a la baie du Mont-Saint-Michel qui est quelque part la formation géologique la plus récente de France car il se remplit en permanence de sédiments et réécrit son paysage. On a finalement là le début et la fin du film, décrit le réalisateur Michael Pitiot

Le Département de la Manche a d'ailleurs soutenu financièrement le film, avec une aide de 55.000 euros apportée en 2019.

France, le fabuleux voyage est diffusé mardi 5 octobre à 21h05 sur France 2. Il sera suivi à 22h30 par un film sur les secrets du tournage et le making-of.