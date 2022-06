A la Défense, le paysagiste Michel Desvigne veut "révéler un jardin méconnu de la région parisienne"

La Défense ambitionne de devenir le premier quartier d'affaires "post-carbone" en réduisant de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cela passe notamment par la rénovation d'une partie de l'esplanade. Entre les bassins Agam et Takis, cinq hectares de zone piétonne vont être transformés en parc urbain. Ce projet, imaginé par l'architecte paysagiste Michel Desvigne a été présenté ce mardi.

Vue aérienne du projet de Michel Desvigne - MDP - Paris La Défense

De 35% à 60% de surface végétale

Pour Michel Desvigne, il ne s'agit pas de créer un espace vert mais plutôt de faire apparaître aux yeux de tous un jardin méconnu : "Il y a ce fameux axe de Lenôtre qui part des Tuileries et qui va vers l'ouest tout au long duquel on trouve trois jardins : les Tuileries, les Champs-Elysées et celui à l'est de l'esplanade, fait par Dan Kiley dans les années 70. Ils font tous la même longueur, 700 mètres chacun". Pourquoi le parc du quartier d'affaires n'est-il pas plus considéré comme tel par les Parisiens ? Selon l'architecte, "son sol n'évoque peut-être pas un jardin. 30% de la surface seulement est végétalisée. Nous allons inverser ces proportions".

Les dalles de béton seront donc progressivement remplacées par un sol stabilisé (un mélange de gravier de sable et d'eau), identique à celui qu'on trouve à Versailles ou aux Tuileries. Aux 450 arbres existants seront ajoutées des strates de végétation supplémentaires. "Dans les jardins à la française classiques, souvent, vous avez sous les arbres d'autres éléments arbustifs qui forment une autre couche de végétation", explique Michel Desvigne.

Aujourd'hui, 35% de la surface de l'esplanade est végétalisée. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Retrouver de l'attractivité aux yeux des salariés

A l'heure où de nombreux salariés optent pour le télétravail, obligeant les entreprises à repenser leurs choix immobiliers, l'enjeu est important pour le directeur général de Paris La Défense, Pierre-Yves Guice : "Le défi qu'on cherche à relever, c'est de convaincre les entreprises et les salariés que le fait de venir travailler dans une tour à la Défense, ça peut encore avoir du sens et être attractif à condition de proposer un cadre de vie, des services et des commerces qui répondent à leurs besoins".