A la fête de l'énergie de Nancy, la recherche de la sobriété énergétique

Des ampoules LED pour remplacer des usées, des systèmes d'économie de l'eau du robinet ou encore des jeux sur la consommation d'énergie. Les initiatives étaient multiples ce dimanche à la 11ème fête de l'énergie de l'Hôtel de ville de Nancy. Une édition particulière, placée sous le signe de la sobriété énergétique. "C'est le thème du moment", confie d'ailleurs Marilyne, coordinatrice de la maison et de l'habitat dans le Grand Nancy.

ⓘ Publicité

Un intérêt pour l'économie

"On informe beaucoup de gens sur les aides dont ils peuvent disposer s'ils veulent faire des travaux de rénovation énergétique", ajoute-t-elle. Une méconnaissance de certains outils qui a poussé bon nombre de visiteurs à faire le chemin vers la mairie. "C'est la fin de l'abondance", ironise Félix, Nancéien. "Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va tomber dans nos factures dans les mois qui viennent."

Ainsi, les innovations peuvent attirer du monde. A l'image de ce vélo-prototype, créé par la Maison du Vélo, chargée de développer le cyclisme dans la métropole. "On y a ajouté une dynamo et on peut produire notre propre électricité en roulant", détaille Rolando da Costa, animateur et éducateur à la Maison du Vélo. A terme, ce type d'outil pourrait se développer à grande échelle. Certains passants estiment même qu'on pourrait les installer dans les salles de sport par exemple.