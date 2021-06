"À la maison, tout le monde se gratte" : l'invasion des chenilles processionnaires en Moselle

Les chenilles processionnaires sont au rendez-vous, et présentes en nombre cette année dans plusieurs communes de Moselle. Leurs poils urticants provoquent des démangeaisons chez les riverains, à la campagne comme à la ville. D'autres insectes s'invitent également à la fête et multiplient les piqûres.

« Tout le monde se gratte »

Dans sa pharmacie du quartier des Sablons à Metz, Vincent Levaray témoigne de cette invasion : « Depuis trois jours, on a environ 50 personnes qui viennent quotidiennement pour des piqûres ou des démangeaisons. »

Le principal suspect ? Les chenilles processionnaires, qui pullulent habituellement de début juin à la mi-juillet : « On les retrouve beaucoup plus à la campagne, mais aussi là ou il y a des arbres en friche ou peu entretenus », explique le pharmacien.

On sort cinq minutes, on revient avec 50,000 piqûres ! - Jérôme, habitant de Maizières-les-Metz

Jérôme, un habitant de Maizières-les-Metz , en fait les frais tous les ans : « Là où j'habite, il n'y a que des étangs et de la verdure donc des chenilles, il y en a partout. On sort cinq minutes, on revient avec 50,000 piqûres ! », s'exclame ce père de famille qui apprécie les balades à vélo dans la nature. « C'est pire cette année, ajoute-t-il. On se contente juste de marcher, on est trois et on en a partout. »

Au delà de la gêne ressentie par les démangeaisons, les poils irritants de ces chenilles peuvent aussi donner des difficultés à respirer, notamment chez les personnes asthmatiques, selon Vincent Levaray, pharmacien.

Certaines communes investissent dans des pulvérisations massives de produits contre ces chenilles sur les arbres. La pose de nichoirs à mésanges dans les jardins peut également aider à lutter contre leur prolifération, car elles sont des prédateurs naturels des chenilles.

à lire aussi À Ancy-sur-Moselle, une association installe des nichoirs à oiseaux pour favoriser la biodiversité en ville

à lire aussi À Pau, on lutte contre les chenilles processionnaires au paintball

Les simulies, plus présentes dans la région

Même en centre ville, Mamadou observe que son fils n’arrête pas de se gratter depuis quelques jours : « À la maison, tout le monde se gratte. Les enfants, la maman, le papa ! On ne fait que de se gratter et on se ne sait pas d'où ça vient. On met du désinfectant comme pour les moustiques, mais ça ne change pas grand-chose », explique-t-il.

Car d'autres compagnons irritants peuvent également s'inviter à la fête : les simulies, de petites mouches microscopiques qui raffolent de notre sang, comme les moustiques : « Quand elles nous piquent, elles injectent une substance anti-coagulante dans notre sang. C'est elle qui est allergisante, donc on a plein de boutons », détaille le pharmacien. Ces petites mouches sont plus abondantes à la campagne, notamment à proximité des zones humides.

Notre climat en France est en train de changer, il faut s'y habituer - Dr Vincent Levaray

Cette prolifération est due, selon le praticien, à notre climat qui se réchauffe, et attire de plus en plus ce type d'insectes : « Il n'y a rien à faire. Pour les simulies, on ne les voit pas et on ne les entend pas, donc on se fait tous piquer. Notre climat en France est en train de changer, il faut s'y habituer » dit-il.

Il recommande néanmoins de se couvrir le plus possible et de se protéger avec du spray répulsif, pour limiter les dégâts lors de sorties. Pour calmer les démangeaisons, certaines pommades utilisées contre les allergies peuvent être efficaces, ainsi qu'une bonne dose de patience.