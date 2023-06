A La Petite Hollande de Montbéliard, on grignote pour créer un "méandre vert"

La mue du quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard s'accélère. Ce mardi matin, on a entamé le grignotage d'une partie d'un immeuble de la rue Ravel, situé pile sur le "méandre vert", cet axe qui va traverser le quartier d'Est en Ouest, dans une coulée verte, offerte aux piétons et aux cyclistes .

ⓘ Publicité

Pour cette nouvelle étape de la rénovation urbaine, la ville a fait procéder à la démolition partielle de ce petit immeuble de 50 logements, aux 8 et 10 de la rue Maurice Ravel, pour donner de l'espace à la future trame verte.

loading

La démolition par grignotage concerne 20 logements sur les 50 de cet immeuble (deux cages d'escaliers sur cinq). "La grignoteuse se présente comme un dinosaure. C'est une mâchoire qui va écraser le béton. Et avec cet outil, on peut même récupérer le métal", explique le chef de chantier, Guillaume Boucard, pour la société PBTP.

Le reste de l'immeuble sera entièrement réhabilité. 93 logements au total. Et un petit ensemble de logements sera construit de l'autre coté, avec un accent sur l'aménagement urbain avec la création d'espaces verts. On appelle cela la "résidentialisation", pour créer un petit quartier piéton et vert. "On démolit et on reconstruit des logements dans des bâtiments plus modestes, performants énergétiquement, au cœur d'un espace entièrement verdi. Résidentialiser, c'est permettre aux clients de se sentir chez eux dans ce nouvel ilot, situé en plein cœur du quartier de la Petite-Hollande" explique Cyril Debuys, directeur territorial de Néolia dans le Nord Franche-Comté.

L'opération de démolition de cette demi-barre de la rue Ravel se chiffre à 614 554 € © Radio France - Christophe Beck

La maire de Montbéliard, Marie Noelle Biguinet renchérit. "On est à deux pas de l'ancien centre commercial des Hexagones qui est en train d'être démoli. Avec cet immeuble, on fait de la place pour ce méandre vert qui doit relier le quartier d'Est en Ouest avec des voies piétonnes et cyclistes. Tout cela sera agrémenté d'aires de jeux et d'espaces pour les familles".

Cette étape fait partie du projet ANRU 2 qui prévoit sur ce quartier de la Petite-Hollande la démolition de 285 logements et la réhabilitation de 566 logements. 20 millions d'€ pour ce volet habitat. L'ensemble de ce programme ANRU 2 pour la Petite-Hollande s'élève à 90 millions d'€ d'investissements.