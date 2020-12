A la poissonnerie d'Arès on peut aussi recycler son masque jetable

La poissonnerie d'Arès, sur le Bassin d'Arcachon, propose désormais à ses clients de recycler leurs masques jetables. Ils sont indispensables pour éviter la propagation du virus mais ils représentent un danger pour l'environnement quand ils se retrouvent jetés sur les trottoirs ou en pleine nature. La société Terracycle, spécialiste du recyclage, propose depuis quelques semaines aux commerçants d'installer dans leurs locaux des boites en carton pour stocker ses masques usagés.

En Gironde la poissonnerie d'Arès est le premier commerce à avoir répondu favorablement à cette initiative. Cela fait longtemps que sa patronne Amandine de Lamothe est engagée dans une démarche éco-responsable : poissons sauvages, réduction des sacs plastiques et paniers anti-gaspi, ici on vit de la mer et donc forcément on cherche à protéger son environnement.

La boite en carton installée à l'entrée de la poissonnerie a coûté 150 euros à la poissonnière. C'est une dépense supplémentaire pour Amandine mais elle espère que d'autres suivront.

Il faudrait installer ses boites devant les collectivités locales, les écoles, les supermarchés ....

Les masques sont collectés par l'entreprise Terracycle qui se charge de les transformer en granulés qui pourront être vendus à des industriels pour faire du mobilier de jardin par exemple