A la recherche des moules d'eau douce dans les profondeurs du Thouet, près de Thouars

Connaissez-vous les moules d'eau douce, appelées aussi bivalves et pour les plus grosses, mulettes ? Un programme a été lancé en Nouvelle-Aquitaine il y a plus de deux ans pour améliorer les connaissances sur ces animaux aquatiques. Cette semaine, une opération de plongée était menée dans le Thouet, près de Thouars, pour repérer les espèces présentes.

Il existe une dizaine d'espèces de mulettes en Deux-Sèvres, dont trois sont des espèces envahissantes ou exotiques. "Parfois, elles rentrent en compétition avec nos mulettes autochtones", indique Marc Bruneau, de l'association Deux-Sèvres nature environnement. Certaines de ces espèces locales sont protégées.

"C'est important de trouver et de connaître ces moules d'eau douces locales pour voir ce qu'on peut mettre en oeuvre pour limiter les dégâts parce que malheureusement on ne pourra pas lutter contre l'évolution des espèces exotiques", explique Odeline Florens, plongeuse et membre de a commission biologie et environnement subaquatique dans les Deux-Sèvres. Pour pouvoir ensuite envisager des actions dans le cadre d’un éventuel prochain plan national pour les espèces qui n'en bénéficient pas aujourd'hui.

Exemple d'une espèce envahissante de mulette qui mesure environ 18 centimètres. © Radio France - Noémie Guillotin

Rôle de filtreur

Car les moules d'eau douce sont importantes pour la biodiversité. "Elles ont un rôle de filtreur, c'est grâce à ça qu'on a des eaux beaucoup plus claires", précise Marc Bruneau. "Les espèces envahissantes, quelque part, remplissent les mêmes fonctions de filtration de l'eau. Mais comme on se résume juste à quelques espèces, ça appauvrit énormément la biodiversité locale", ajoute Odeline Florens, plongeuse et membre de a commission biologie et environnement subaquatique dans les Deux-Sèvres.

Les bivalves sont aussi un bon indicateur des milieux aquatiques à commencer par la qualité de l'eau. "S'il y a trop de pollution, que ce soit la pollution agricole ou la pollution industrielle, il y aura beaucoup moins de bivalves présents. Il y a aussi toute la notion de quantité d'eau, car la plupart des espèces ont besoin d'une quantité d'eau suffisante. S'il y a des périodes d'assec, certaines espèces vont mourir", détaille Marc Bruneau.

Des mollusques qui ont aussi un lien avec les poissons. "On a appris que nos moules d'eau douce locales avaient souvent un "partenariat de reproduction"avec certaines espèces de poissons locaux. Certains poissons ont disparu, donc c'est un facteur de plus pour la disparition de nos moules locales. Mais inversement, si on ne retrouve plus de nos moules locales, ça peut être un indicateur qu'il n'y a plus ces poissons-là qui leur permettaient de se reproduire", indique Odeline Florens.

Les plongeurs vont à une profondeur entre 3 et 6 mètres dans le Thouet. © Radio France - Noémie Guillotin

Pour en savoir plus sur les bivalves, Deux-Sèvres nature environnement organise une formation ouverte au public le 1er août, sur inscription, à Sainte-Néomaye.