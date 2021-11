À la rencontre de Gandhi, la première éléphante du sanctuaire d'Elephant Haven en Haute-Vienne

La semaine dernière, le sanctuaire pour éléphants à Bussière-Galant en Haute-Vienne a accueilli son premier pachyderme : Gandhi. Cette éléphante d'Asie s'adapte à son nouvel environnement sous le regard attentif de Tony et Sofie.

Gandhi est une vielle dame de plus de 50 ans. Cette éléphante d'Asie est arrivée la semaine dernière au "sanctuaire pour éléphants" de l'association Elephant Haven situé à Bussière-Galant en Haute-Vienne. Elle est la première pensionnaire. "C'est avec une vraie émotion que nous l'avons accueilli", souligne Tony Verhulst, de l'association. Un aboutissement pour ce projet lancé en 2016 avec Sofie Goetghebeur.

Il a fallu préparer le terrain pour cette première arrivée. "Nous avons monté l'abris avec l'aide des bénévoles. Aujourd'hui nous avons plus de 4 hectares d'espace clôturés." Plusieurs associations ont prêté main forte à Elephant Haven. Gandhi est arrivée de Bretagne où elle vivait depuis 1998 dans l'ancien zoo de Pont-Scorff, dans le Morbihan, devenu, depuis quelques mois, "Les Terres de Nataé".

"Une Drama Queen au cœur d'or"

Pour le moment, l'éléphante est un peu "timide" note Tony. "Elle s'habitue à son nouvel environnement. Elle a un cœur d'or et est très gentille mais c'est un peu une Drama Queen. Dès qu'il y a un bruit, elle est en panique mais elle s'adapte rapidement."

"Aujourd'hui c'est notre special guest !", sourit Sofie Goetghebeur. Il faut dire que Gandhi dispose d'un espace clôturé de plus de 4 hectares, le terrain entier dépasse la vingtaine d'hectares. Chaque matin, le pachyderme est examiné de près pendant les soins. Des caméras de vidéo-surveillance surveillent aussi l'animal 24h/24.

Il faut nourrir aussi cet animal de près de 3,5 tonnes. "Chaque jour, elle mange près de 100 kilos de nourriture. Il y a 10% de fruits et légumes, le reste c'est de l'herbe, des feuillages ou encore des racines", explique Sofie qui est aussi la trésorière de l'association.

Un coût annuel de plus de 50 000 euros

Gandhi est le premier éléphant arrivé au sanctuaire. L'association "Elephant Haven" discute avec certains zoos pour faire venir d'autres vieux pachydermes mais pas dans l'immédiat. Seulement deux autres éléphants pourront accompagner Gandhi. "Mais il faut lui laisser le temps de s'adapter", prévient Tony.

Il faut aussi que l'association trouve les financements nécessaires. "Un éléphant coûte environ 50 000 euros par an !", rappelle Tony. Entre les soins, la nourriture ou encore les salaires, les charges sont lourdes. Très importante même pour l'association.

Tony lance donc un appel aux dons : "Si des particuliers ou même une entreprise souhaitent nous aider, ils peuvent nous contacter. Nous avons besoin de nourriture, de brouettes ou encore d'un tracteur", explique Tony. "Il faut dire que les bottes de paille de 500 kilos sont assez difficiles à transporter."

Le plein soutien du maire et des voisins

Elephant Haven bénéficie d'un large soutien des associations (Fondation Brigitte Bardot et The Elephant Sanctuary Tennesse). Le maire de la commune de Bussière-Galant a aussi poussé pour l'arrivée de Gandhi. "Quand nous sommes arrivés le maire ne comprenait pas comment un éléphant pouvait arriver dans le Limousin", se rappelle Sofie. "Maintenant, il nous soutient à fond dans nos projets. C'est une précieuse aide comme celle de nos voisins. On veut offrir une retraite apaisée à ces vieux animaux."

D'ici un an, Elephant Haven espère pouvoir commencer à accueillir des écoliers dans le sanctuaire. Un moyen de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'espèce des éléphants d'Asie et de l'environnement. Sur les trois dernières générations, la population sauvage de cette espace a chuté de près de 50%.