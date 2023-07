À la rencontre des dauphins du Golfe de Saint-Malo

De la mi-mars à la mi-novembre, l’ association Al Lark de Cancale propose des sorties en mer, pour observer l’environnement marin breton et faire découvrir les cétacés résidents ou de passage en baie du Mont Saint-Michel et sur la Côte d’Émeraude. Le terrain de jeu est immense et magnifique, au sud d’une ligne Granville-Bréhat. C’est là que vit la plus grosse population résidente de Grands Dauphins d'Europe. Ils seraient entre 600 et 700 individus selon les dernières estimations. Mais on y trouve d'autres espèces, comme le Dauphin de Risso, le Marsouin ou le Dauphin commun et aussi des phoques veau marin, des phoques gris, etc.

Observation aléatoire

L’association prévient, "l’observation est toujours aléatoire et au bon vouloir des animaux". Car l’objectif de ces sorties en mer est, certes, d’observer le milieu marin, éventuellement suivre la fréquentation des cétacés de passage ou en résidence, mais c’est surtout une façon ludique de sensibiliser ceux qui embarquent à la biodiversité de nos côtes et à la fragilité de la nature.

Sortie en mer avec l'association Al Lark et son directeur Gaël Gautier depuis Port-Mer en cancale © Radio France - Eric Bouvet

Les embarquements se font à la Plage de Port-Mer, sur deux bateaux de 12 et 14 personnes et durent entre 3h et 3h30, sur un parcours de 15 à 20 milles nautiques (20 à 40 km). Les sorties débutent toujours par des rappels de sécurité et par une présentation de l’environnement dans lequel le bateau va évoluer :

- Le Golfe de Saint-Malo, entre Cotentin et Trégor

- Le phénomène des marées, les plus importantes d’Europe (jusqu’à 15 mètres de marnage)

- Les mammifères résidents (dauphins, phoques) ou de passage

- Les oiseaux (goélands marins, argentés, bruns, cormorans, etc.)

Ces sorties étant associatives, Al Lark demande une adhésion qui permet ensuite d’effectuer d’autres embarquements. L’association demande aussi l'aide des adhérents, pour prendre des notes et des photographies en cas d’observation, mais pour également récupérer des déchets.

