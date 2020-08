A la réserve ornithologique de Saint-Cyr, le confinement a donné des ailes aux oiseaux

Comme tous les été, le lac de Saint-Cyr est l'un des plans d'eau les plus prisés du Poitou par les vacanciers mais aussi par le Héron pourpré, la Rousserole effarvate ou encore le Sterne pierregarin... Autant d'oiseaux migrateurs et sédentaires qui y ont trouvé refuge depuis plus de onze ans. Le site, niché entre Poitiers et Châtellerault, abrite en effet une réserve ornithologique de 40 hectares créée en 2009 par la Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne.

"Le confinement a donné un petit coup d'accélérateur pour l'installation des oiseaux"

"L'année dernière, on avait cinq couples nicheurs de Sterne pierregarin alors que cette année on en a comptés seize", explique Johan Tillet, l'animateur gestionnaire de la réserve ornithologique de Saint-Cyr à un groupe de visiteurs, tous masqués et munis de jumelles. L'effet positif du confinement pour les oiseaux a également été constaté par Bruno dans son jardin de Marigny-Brisay (Jaunay-Marigny).

Le guide Johan Tillet fait découvrir la réserve ornithologique de Saint-Cyr à un groupe de visiteurs; © Radio France - Jules Brelaz

"Comme il n'y avait pas de bruit, pas d'avions ni de TGV, on a tout de suite vu la différence. Je me suis aperçu qu'il y avait des Chardonnerets qu'on ne voit pourtant plus et qui étaient revenus", raconte ce passionné d'ornithologie.

Un Blongios nain rarissime ou encore un héron pourpré ont été aperçus depuis l'une des cabanes d'observation. © Radio France - Jules Brelaz

Si les effets du confinement sur les oiseaux demandent encore à être étudiés sur le long terme, le guide se réjouit d'avoir pu observer ce mardi un Blongios nain "rarissime". Alors que la période de migration bat son plein, Johan Tillet rappelle l'importance d'entretenir des haies d'essences diversifiées pour les oiseaux migrant d'arbre en arbre.

Quelques uns des oiseaux observables à la réserve ornithologique de Saint-Cyr - Droits : Ligue de protection des oiseaux de la Vienne (LPO)

L'homme qui imite à merveille le chant de la Tourterelle des bois recommande également d'offrir un petit rafraîchissement aux oiseaux durant l'été. Surtout en période de canicule comme cette semaine. "A la LPO, on conseille aux gens de donner des graines quand la nourriture se fait plus rare et en été, c'est indispensable de donner de l'eau. Des abreuvoirs sous forme de soucoupe de pot de jardinage pour que les oiseaux ne puissent pas s'y noyer".

Les visites estivales à la réserve ornithologique de Saint-Cyr sont organisées tous les mardis au tarif de 4 euros par adulte, 2 euros par enfant (gratuit pour les moins de 12 ans). En raison de la crise sanitaire, les réservations sont obligatoires par mail vienne@lpo.fr ou par téléphone au 05 49 88 55 22. Les recettes financières permettent à la LPO d'assurer le fonctionnement de la réserve.